Hollanda’dan özel olarak yaptığı uzun bisikletiyle dünya turuna çıkan İtalyan uyruklu bisiklet tutkunu Alex Sidney, ülke ülke gezip kilometrelerce pedal çevirerek geldiği Türkiye’de Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Hollanda’dan özel olarak yaptığı uzun bisikletiyle dünya turuna çıkan İtalyan uyruklu bisiklet tutkunu Alex Sidney, ülke ülke gezip kilometrelerce pedal çevirerek geldiği Türkiye’de Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Beyşehir’de, Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından ağırlanan Sidney, yeni kültürler ve yeni insanlar ile tanışmayı ve doğayı tanımayı çok sevdiğini belirterek bu durumun kendisini dünya turuna çıkmaya yönelttiğini belirtti. İngiltere’de ikamet eden İtalyan gezgin Sidney, üst üste kaynak yaparak geliştirdiği görenlerin dikkatini ve ilgisini çeken ve iki bisikletten oluşan özel yapım bisikletiyle dünya turuna çıkan ilk kişi olmayı ümit ettiğini belirterek, dünya turuna Hollanda’dan başladığını söyledi. Güzergahı üzerinde karşılaştığı “Nova” ismini verdiği bir köpeğin de dünya turunda artık kendisine eşlik etmeye başladığını anlatan Sidney, ilk uzun bisikletini uzun yıllar önce yaptığını, daha sonra yaptığı uzun bisiklet sayısını artırınca satışından elde ettiği ve farklı iş kollarında kazandığı gelirle dünya turuna çıkmaya karar verdiğini ifade etti.

Bisikletiyle dünya turunun Mart ayında başladığını vurgulayan Sidney, Türkiye’ye geldikten sonra Türk insanını da yakından tanımaya başladığını söyledi. Sidney, çok misafirperver ve sıcak kanlı olduğunu belirttiği Türk insanını çok sevdiğini, hayran kaldığını dile getirdi. Köpeği Nova için bisikletinde özel bir kompartman yaptığını da anlatan Sidney, onun da bu uzun seyahatten çok mutlu olduğunu kaydetti. Beyşehir’de konuk edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Sidney, bisikletiyle pedal çevirirken yolda görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve insanların meraklı gözlerle uzun süre kendisini izlemeye çalıştığını aktardı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise, özel donanımlı bisikleti ve köpeği ile dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu gezgin Alex Sidney’i Beyşehir Bisiklet Topluluğu Bisiklet Evinde konuk etmekten ve yakından tanımaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “Kendisine bir forma da hediye ettik ve Antalya’ya doğru uğurladık. Yolu açık olsun. Konaklama ve yemek desteği için Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık ve forma desteği için Adnan Tanık Bey’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.