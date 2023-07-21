Balık avlanma yasağına rağmen trolle dip balığı mezgit avlayan balıkçılar kanun tanımıyor. Mudanya’nın Eşkel sahilinde operasyona çıkan sahil güvenlik ve Tarım Müdürlüğü ekiplerini fark eden trolcüler tonlarca yavru mezgiti denize döküp kaçtı. Ancak sahil güvenlik ekipleri kaçak balıkçıları yakalayıp ağır ceza kesti.

Denize dökülen balıklar Eşkel sahilini kaplayınca sahilde bulunanlar şok yaşadı. Mezgitlerin trol balıkçıları tarafından denize döküldüğünü anlaşılması üzerine sahildeki aileler balıkları 5 litrelik su bidonlarına toplayarak doldurdular. İlçe Tarım Müdürlüğü yetklileri ve Sahil Güvenlik tarafından yakalanarak ceza kesilmesinin ardından dönüş yapan trolcüler yeniden ortaya çıkarak sahili taramaya başladı.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, tteknelerin Bandırma’dan geldiği ve ruhsatsız tekneler olup sürekli bu bölgede trol ile avlanarak dip balığı olan mezgit avladıkları ifade edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, kesinlikle kaçak avcılığa izin verilmeceğini bu konuda 24 saat nöbet tutulduğunu açıkladılar.