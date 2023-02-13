Vietnam’lı askeri arama kurtarma ekipleri depremin yıkıcı etkisi altındaki Hatay’a ellerinde Türk bayraklarıyla yardıma geldi. Vietnamlı yardım ekibinin dünyada ilk kez yabancı bir ülkede arama kurtarma yaptıkları biliniyor.

Vietnam’lı askeri arama kurtarma ekipleri depremin yıkıcı etkisi altındaki Hatay’a ellerinde Türk bayraklarıyla yardıma geldi. Vietnamlı yardım ekibinin dünyada ilk kez yabancı bir ülkede arama kurtarma yaptıkları biliniyor.

Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan şiddetli depremlerden Hatay dahil 10 ilde binalar yıkılmış ve on binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Enkaz bölgelerine hem yurt içi hem yurtdışından birçok vatandaş yardıma koşmuştu. Hatay Havalimanı’na bugün akşam saatlerinde ise yaklaşık 50 kişilik Vietnamlı askeri arama kurtarma ekibi geldi. Ellerinde Türk bayrakları ile gelen Vietnamlılar enkaz bölgesine doğru hareket etti.