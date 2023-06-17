Eskişehir’de çocuklarını bu sabah 10.15’te ilk oturumu başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) götüren veliler, sınavın yapıldığı lise önüne kurulan semt pazarıı görünce şaşırdılar ve uygulamaya tepki gösterdiler.

Üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün 10.15 itibariyle başladı. Adayların birçoğu sınav heyecanı ile sabahın erken saatlerinde okul önlerinde hazır bulundu. Üniversite’de öğrenim görmeye hak kazanmak için 120 soruyu 165 dakikada çözmek için yıl boyunca çaba sarf eden öğrenciler, Odunpazarı ilçesi, Yenikent Mahallesi’nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi önüne geldiklerinde hayrete düştü. Lisenin de bulunduğu Özten Sokak üzerinde kurulan cumartesi pazarı öğrencileri tedirgin etti. Sınav esnasında pazarcıların bağırması sebebiyle dikkat dağınıklığı yaşayacağından tedirgin olan adaylar, sınav salonlarına stresli bir şekilde girdi. Böylesine önemli bir sınav gününde okul önüne pazar kurulmasına sitem eden veliler ise bugün için bir değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

“Gelir gelmez pazarı görüp, bu durumu konuştuk”

Sabah erken saatlerde kızının sınava gireceği okulun önüne geldiklerini dile getiren Salih Kutlu, kurulan pazarı gördüklerinde tedirgin olduğunu söyledi. Kızının da tedirginlik yaşadığını dile getiren Kutlu, “Bugün pazarın başka bir yerde kurulması lazım. Başka bir semtte veya başka bir şey de olmalı. En azından 200 metre ileriye kurulması lazım. Pazarın okula varmadan aşağıda kesilmesi lazım ya da zabıtanın daha denetim olması lazım. Benim kızımın bu sınava üçüncü girişi, ilk girdiğinde korona virüs vardı, 200 bin sıralama yaptı, daha sonra 130 bin sıralamadaydı, Şu anda daha iyisi için giriyor. Gelir gelmez pazarı görüp, bu durumu konuştuk. Şu anda ses yok. Çünkü pazardaki herkes biraz dikkatli, haklarını yememek lazım” dedi.

“Çocuklar zaten stresli pazarın burada kurulması saçma geliyor”

Çocuğunu sınavın yapılacağı okula getiren bir başka baba Erdem Parmaksız ise şöyle konuştu;

“Yahu çocuk bir yıldan beri geceli gündüzlü hazırlanıyor, iyi bir yere tutunmak istiyor. Pazarın burada kurulması çok saçma geliyor. Böyle bir şey bence çok saçma bence çünkü çocuklar zaten stresli. Ne bileyim bundan dahi etkilenebilirler. Şu anda ses yok, zabıta biraz kontrol halinde, ama olmaması bence daha iyi olurdu.”