Yalova’da 1990’da vefat eden hayırsever Hayriye Güngör’ün vasiyetiyle başlayan iftar yemeği dağıtımı geleneği 33 yılında da hız kesmeden devam ediyor. İlk başladığında 15-20 kişiye dağıtılan iftar bugünlerde bin 500’lere kadar ulaştı.

Hacı Hayriye Hanım Camii’nde 33 yıl önce başlayan iftar yemeği dağıtımı geleneği bu Ramazan ayında sürdürülmeye devam ediyor. Hayriye Güngör’ün çocukları ve torunları tarafından sürdürülen gelenek hakkında bilgi veren hayırseverin torunu İlker Kaya, “Rahmetli anneanem ölmeden evvel bir akşam iftar yaparken evde, pazaryerinde bir hareketlilik görüyor. İftarda, ‘Çocuklar sizden bir isteğim olacak. Ramazan aylarında burada bir yemek verebilir miyiz’ dedi. Ölümünden birkaç yıl evvel. Ailede bunu büyük mutlulukla kabul etti. Hemen başladık. O sene Bulgaristan’dan çok sayıda göçmen gelmişti. Başladığımızda 15-20 kişiyle başlamıştı. Bu sayı devamlı çoğaldı. Öyle bir an geldi ki burada bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtmaya başladık. Bunu ailece büyük bir keyifle yapıyoruz” diye konuştu.

Kaya, bundan sonraki süreçte bir aşevi ve vakıf kurmak istediklerini söyledi.

Anneanesinin vasiyetini yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kaya, “Burada her sene 30 gün boyunca 4 çeşit yemek çıkarıyoruz. Bugün etli kuru fasulye, mercimek çorbamız, pilavımız, hoşafımız ve ekmeğimiz var. Çok büyük keyif alıyoruz. Arkadaşlarımız burada canla başla çalışıyor. Çok büyük bir katılım var. Maliyetlerdeki artışa rağmen Allah’ımıza şükür zorluk çekmeden çok rahat bir şekilde iftar vermeye devam ediyoruz” dedi.

Kaya, çok sayıda hayırseverin de iftar yemeği dağıtımına katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.