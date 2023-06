Kurulduğu günden itibaren Erzurum’un eğitim hayatına kalite ve nitelik katan Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı bünyesindeki Özel Vakıf Okulları, okulların tatile girmesiyle birlikte yeni dönem hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bu kapsamda bir yandan teknik altyapısını yenileyen Özel Vakıf Okulları, bir yandan da yönetici ve eğitmen kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

‘Eğitime çağdaş yaklaşım’ modeliyle Erzurum’un öncü kurumları arasında yer alan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek özümseyen, güçlü kadrosuyla aydınlık nesiller yetiştirmeyi kendisine amaç edinen ve bu doğrultuda yoluna emin adımlarla ilerleyen Özel Vakıf Okulları, gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başladı. Fiziksel ve teknik altyapısını yenileyerek günün gerekliliğine ayak uydurmanın yanında yönetici kadrosunda da değişime giden Özel Vakıf Okullarında; Süheyla-Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevi Samih Kır’a, Vakıf Okulları İlkokulu Müdürlüğü görevi ise Abdurrahman Düzgün’e emanet edildi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer ile Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle’nin hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere gerçekleştirdikleri ziyaretler ile görevlerine başlayan tecrübeli eğitimciler, böylesine önemli bir kurumda görev yapacak olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. Atatürk Üniversitesi gibi 65 yıllık köklü bir tarihe sahip olan kurumun çatısı altında yer alan okullarda yönetici olarak görev yapmanın önemine vurgu yapan duayen idareciler tecrübelerini, öğrencilerin geleceğini en güzel şekilde inşa etmek için kullanmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

Genel Müdür Karagülle: “Gelecekteki Yerimizi Bugünkü Öngörülerimiz Belirliyor”

Takip eden değil örnek alınan lider bir eğitim kurumu olmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle ise görevlerine yeni başlayan idarecileri tebrik ederek; kentin eğitim hayatına uzun yıllar boyunca hizmet etmiş, nice nesiller yetiştirmiş, geçmişin tecrübesini geleceğin dünyasına başarılı bir şekilde entegre etmiş isimlerin Özel Vakıf Okulları bünyesine kazandırılmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milli eğitim sisteminin çıtasını yükseltme hedefinde kendilerini sorumlu hissettiklerini ve bu noktada önemli bir rol üstlendikleri belirten Karagülle, bu bilinçle hareket ettiklerinin altını çizerek: “Gelecek için bugünden eğitim ve öğretimde ne yapmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz çünkü gelecekteki yerimizin bugünkü öngörülerimizin doğruluğuna bağlı olduğunu biliyoruz. Eğitime gönül vermiş, öğretmenlik mesleğinin erdemini kavramış, özverili yönetici ve öğretmen kadromuzun hedefi; geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin okullarımızdan mezun olduktan sonra ülke kalkınmasında yeri doldurulamaz başarılara imza atacak bireyler olarak yetişmeleridir. Bilimde, teknolojide, ekonomide, eğitimde ve bunun gibi her alanda fark oluşturmak isteyenler ‘yenilikçi ve girişimci’ ruhu taşıyıp bunu hayata geçirebilenler olacaktır. Biz; bu ruha sahip, her gün büyüyen ve gelişen bir kurum olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle; bizlere her an destek olan, önümüzü açan, varlığı ile bizlere güç katan Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere ailemizin büyümesine katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Prof. Dr. Özer: “Toplum ve Çevre Sorunlarına Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Öncelikli Hedefimizdir”

Özgüven sahibi, araştıran-sorgulayan, bilimsel bakış açısına sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, milli ve manevi değerleri sinesinde taşıyan, teknolojiyi etkin kullanan bireyler yetiştirme ideali ile yola çıkan ve bu sorumluluğunu da uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde yerine getiren Özel Vakıf Okullarında bayrak değişimi yaşandığını belirten Prof. Dr. Hüseyin Özer ise öğretmenlik mesleğinin erdemini, idarecilik mesleğinin ise sorumluluğunu uzun yıllar boyunca layıkıyla sürdüren iki önemli ismin Özel Vakıf Okullarının gücüne güç kattığını kaydederek görevlerinde başarılar diledi.