Tamamı Vakıf Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan ve sergilenen programda şiirler okunarak, oratoryo, müzik korosu ve halk oyunları gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin katıldığı kutlama programında gerçekleştirilen gösteriler beğeni toplarken, anaokulu öğrencilerinin okudukları Cumhuriyet temalı şiirler dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen programda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni düzenlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.