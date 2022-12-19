Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aktif olarak kullanılmayan araçların akülerinin tükenebileceği konusunda uyarıda bulunan usta Anıl Köse, akünün şarj döngüsünü korumak için araçların sadece çalıştırılmasının yetmediğini, aynı zamanda hareket ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aktif olarak kullanılmayan araçların akülerinin tükenebileceği konusunda uyarıda bulunan usta Anıl Köse, akünün şarj döngüsünü korumak için araçların sadece çalıştırılmasının yetmediğini, aynı zamanda hareket ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Aralık ayı itibariyle hava sıcaklıklarında meydana gelen düşüş, araçların çalışmasında hayati önem taşıyan aküleri etkilemeye başladı. Düzenli olarak kontrolden geçirilmeyen aküler, özellikle uzun süre kullanılmayan araçlarda tükenme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bir profesyonel tarafından kontrol edilmeden durumu hakkında bilgi sahibi olunamayan akülerin korunabilmesi için ustalar çeşitli önerilerde bulunuyor. Uzun süre kullanılmayacak olan araçlarda akü kutup başlarının sökülmesinin etkili olabileceğini kaydeden Eskişehir’de akü bakım ve değişim ustası Anıl Köse, akünün kendisini yenileyebilmesi için araçtaki şarj dinamosunun çalışması gerektiğini, bunun da aracın hareket ettirilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı. Ekonomik açıdan en etkili yöntemin araç aküsünü düzenli olarak kontrol ettirmek olduğunun altını çizen Köse, sürücülerin sürpriz yaşamamak için profesyonel desteği almaları gerektiğini belirtti.

“Akü, bitişini haber veren bir ürün değil”

Akünün kesin bir son kullanma tarihi olmadığını ve kontrol edilmesinin önemli olduğunu söyleyen akü bakım ve değişim ustası Anıl Köse, “Malum pandemi sebebiyle birçok araç yattı. Hala da yatan araçlar var. Bu araçların akülerinde problem çıkmaması adına vatandaşların bizlere gelerek veya ulaşabildikleri kontrol noktalarına giderek test yaptırılması gerekiyor. Şu an araçlar hava sıcaklığından dolayı yürüyor. Hava sıcaklığındaki günlük 10-15 derece düşüş gibi ani değişikliklerle birlikte bu aküler çalışamaz ve marş yapamaz hale gelecektir. Bundan dolayı da muhakkak vatandaşların akülerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Vatandaşın gittiği yerde aracı çalışmayabilir. Benzinlikte verilen bir molada dahi araç çalışmayabilir. Çünkü akü, bitişini haber veren bir ürün değil. Son kullanma tarihi olan bir ürün de değil. Bir anda biter ve bir daha aracınızı çalıştıramazsınız. Dolayısıyla her kış girişinde akülerimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Aracın durduğu yerde çalışmasının bir faydası yok, aracın hareket etmesi lazım ki aküyü şarj edebilsin”

Akünün korunabilmesi için öneride bulunan Köse, “Kullanılmayan araçlarda kutup başları sökülebilir. Özellikle yatan araçlarda akünün boşalmaması için bu işlem yapılabilir. Pandemi bitti diyebiliriz ama birçok kişi hala aracını kullanmıyor ve evinde yatıyor. Kutup başlarını sökebilirlerse fayda görürler. Araçların durduğu yerde çalışmasının da çok bir faydası yok. Çünkü durduğu yerde çalıştığı zaman çoğu aracın şarj dinamosu devreye girmez. Aracın hareket etmesi lazım ki aküyü şarj edebilsin” dedi.