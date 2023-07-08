Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde zirai aletler tamircisinin, çırağına yaptığı pastalı doğum günü kutlaması duygulandırdı.

Tavşanlı ilçesi Durak mahallesi Etiler Caddesi üzerinde zirai aletler tamiri yapan Bülent Özata ve oğlu Osman Özata, yanlarında çalışmaya başlayan 15 yaşındaki Aykan Bulut’a doğum günü pastası ile sürpriz yaparak cep telefonu hediye etti.

İşyeri sahibi ve aynı zamanda Aykan Bulut’un ustası Bülent Özata, yapılan doğum günü sürprizinin bu kadar etkili olacağını düşünmediklerini ifade etti. Özata, "Çırağımız Aykan Bulut’un babasından aldığım bilgi ile 23 Haziran doğum günü olduğunu öğrendiğim için bir doğum günü sürprizi yapmak istedik. 300 Metre kadar ileride market var, oraya kola almaya gönderdik. O alıp gelene kadar hazırlığımızı yaptık. Geldiğindeki tepki gerçekten bizi de duygulandırdı. Hediye olarak da isminin verilmesini istemeyen bir arkadaşımız ve çevremizden arkadaşlarla cep telefonu alarak hediye ettik. Çünkü iletişim kuracak hattı vardı ancak cep telefonu yoktu. Videoyu çeken benim oğlumdu ve bu videoyu instgram’da, facebook’da ve tiktok’ta paylaştı. Bu kadar etkileşim göreceğini bilmiyorduk. Aykan’a elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Okul olarak Mesleki Eğitim’e başlayacak ve okuyabildiği kadar okusun istiyoruz" dedi.

O güzel anları cep telefonu ile kayda alan Bülent Özata’nın oğlu Osman Nuri Özata ise, "Bu işi zirai tarım aletleri tamir işini gönlümü vererek yapıyorum ve Aykan’da da bu ışığı gördüğüm için her zaman yanındayım. O gün videoyu çektim tiktok hesabımdan ve instgram sayfamda paylaştım aradan bir hafta geçti telefonuma bildiğim üzerine bildirim gelmeye başladı. Mutlu olduk ve gurur duyduk" diye konuştu.

Doğum günü sürprizi ile mutluluğunu dile getiren Aykan Bulut, "İlk başta ustam beni markete gönderdi kola almam için. Sonra ustam bana yüksek sesle seslendi. Acaba bir şey mi unuttum ki diye düşünerek ve koşarak gelirken pasta sürprizi ile karşılaştım" diyerek teşekkür etti.

Baba İsmail Bulut da her iki ustaya yapmış oldukları doğum günü sürprizi için teşekkür etti.