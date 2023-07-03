Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde üretilen ve çoğu Avrupa ülkelerine ihraç edilen kirazın alım fiyatının 65 TL’den 35 lira seviyelerine düşürülmesinin ardından üreticiler ürün satmama kararı aldı.

Türkiye’nin büyüklük ve lezzet açısından en değerli kiraz üretiminin gerçekleştiği yerlerden birisi olan Sultandağı ilçesinde hasadı bayram öncesinde başlayan kiraz üretimi devam ediyor. Kilogram alım fiyatlarının tüccarlar tarafından 65 TL’den bir anda 35 TL seviyelerine düşürülmesinin ardından bir araya gelen üreticiler kirazı satmama kararı aldı. Üreticiler dün itibari ile hasadın devam ettiği ilçede kiraz toplamamaya başlarken, ilçenin bir noktasında adeta kiraz dalında kaldı.

Alınan kararla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan kiraz üreticisi İhsan Medine, icatçıların alım fiyatlarını anormal derecede düşürdüğünü dile getirdi. Medine, “Kirazı üretiyoruz ama değerinde satamıyoruz. Girdi fiyatları çok pahalı ama alıcılar değerini vermiyor. Belki dünyanın en değerli kirazı ama yeteri kadar değer görmüyor. Dün 65-70 TL’ye aldıkları kirazın kilogram fiyatını bir gün içerisinde 35-40 TL’ye düşürdü ihracatçılar. Türkiye’de bir gün içerisinde ne değişti? Çalıştığımız havaya boşa gidiyor. Güzelim kirazı adamlar 35 TL’ye alıyor. Üretici ne yapacak, üreticinin elinden tutan kimse olmayacak mı? Yazık değil mi bize?” diye konuştu.

“Biz bugün kiraz toplamadık”

Tüccarların verdiği fiyatın maliyeti bile düşürmediğini ifade den Medine açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İhracatçı kendi kesesini düşünüyor ama bize gelince sıfır. Maliyetine fiyat versin bari. Vatandaş olarak toplandık ve kiraz toplamayalım, tepki gösterelim dedik ve biz bugün kiraz toplamadık. Satmayacağız kirazı, ben kazanmıyorsam o da kazanmasın. Sağolsun kaymakama gittik, bize sahip çıktı. Duruma anlattık o da bize destek oluyor. Çiftçiye, üreticiye sahip çıkıyor.”

Öte yandan, durumun duyulması üzerine valilik ile milletvekillerinin de olaya dahil oldukları ve ilgili bakanlıklar ile görüşmelerin başladığı öğrenildi.