Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından her yıl düzenlenen ’Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması’ başlıyor.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması’nın 2024-2025 yılının teması ise “Su altı canlılarını çiziyoruz." Yarışmaya katılım için son tarih 10 Kasım. Yarışma şartları ile ilgili ise şunlar aktarıldı;

“Yarışma; Eskişehir ili ve ilçelerindeki özel ve resmi okullardaki 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile yapılacak. Öğrenciler yarışmaya yalnız bir eser ile katılabilirler. Her öğrenci yarışmaya daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış bir eseriyle katılabilir. Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yağlı pastel boya ile yapılacaktır. Yarışmaya gönderilecek resimlerin arka sayfasına ve www.umithastanesi.com.tr adresinde bulunan yarışma etiketine öğrencinin adı, soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı-soyadı ve telefon numarası bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması ve resmin arkasına yapıştırılması gerekiyor. Öğrencilerin resimlerini Özel Ümit Hastaneleri’ne elden veya posta ile ulaştırmaları gerekiyor. Kazanan yarışmacıların isimleri; www.umithastanesi.com.tr, www.facebook.com/umithastanesi ve https://www.instagram.com/eskisehirozelumithastaneleri/ adreslerinde açıklanacak.”

Bu yıl yarışmanın kazananlarına verilecek ödüller ise şöyle: birinciye; 3 çeyrek altın, ikinciye; 2 çeyrek altın, üçüncüye; 1 çeyrek altın, mansiyon, dördüncü, beşinci ve altıncı yarışmacılara 1 gram altın verileceği öğrenildi.