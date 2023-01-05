Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi unvanına sahip olan Özel Ümit Hastanesi Bakanlık tarafından yapılan bebek dostu hastane değerlendirmesini başarıyla tamamlayarak teşekkür belgesi almaya hak kazandı.

Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi unvanına sahip olan Özel Ümit Hastanesi Bakanlık tarafından yapılan bebek dostu hastane değerlendirmesini başarıyla tamamlayarak teşekkür belgesi almaya hak kazandı.

Belgeyi alan Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Hacer Ulum, “Anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik sağlık bakanlığının çalışmalarında, doğum hizmeti verilen hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere ’Bebek Dostu’ hastaneler programı başlatılmıştır. Doğum hizmeti verilen hastanelerde gebelikten itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler “Bebek Dostu Hastane” unvanını almaktadır. Tecrübeli ekibimizle çalışmalarımızı büyük bir özveri ile yürütmekte ve güncel yaklaşımları desteklemekteyiz’’ dedi.