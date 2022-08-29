Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri 26-27 Ağustos tarihlerinde Bosna-Hersek’te düzenlenen 3. Bosnıa Healthcare Servıces Expo katılım gösterdi.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri 26-27 Ağustos tarihlerinde Bosna-Hersek’te düzenlenen 3. Bosnıa Healthcare Servıces Expo katılım gösterdi.

Özel Ümit Hastaneleri adına Gülay Özler ve Selda Töre Bosna halkına hastanemizde bulunan sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Hastane tarafından yapılan açıklamada, “3. Bosna Sağlık Hizmetleri Fuarı’na katkıda bulunanlara, Bosna’da bizleri ağırlayan KCUS Genel Müdürü Prof. Dr. Sebija Izetbegovi ve Bosna halkına teşekkürlerimizi sunarız. Önce insan, önce sağlık mottosu ile Özel Ümit Hastaneleri sağlık için her yerde.” denildi.