Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Çetinkaya, "Arı davranışları" üzerine çalışmalar yaptığını ifade etti. Çetinkaya, bal arılarının yaşadıkları şehirlere göre kendine özgü birer kimlik kayıtlarının olması gerektiğini dile getirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Çetinkaya, "Arı davranışları" üzerine çalışmalar yaptığını ifade etti. Çetinkaya, bal arılarının yaşadıkları şehirlere göre kendine özgü birer kimlik kayıtlarının olması gerektiğini dile getirdi.

Yaptığı çalışmaları İHA’ya değerlendiren Çetinkaya, "Aslında her ilin arıların kendine özgü bir kimliği var. Kendi şehrim olan Kütahya’ da şehrimize özgü arıların ’Arı davranışlarını’ anlamak akademik açıdan bizim için çok kıymetli. Çünkü arıları yaşatmak için bizden ne istediklerini anlamak zorundayız” dedi.

"Biz kendi üniversitemizde bir arıcılık topluğu kurduk" diyen Çetinkaya, "Danışmanlığı yaptığım öğrencilerim farklı şehirlerde yaşamaktadırlar. Bir çocuğunun babası arıcılık mesleği ya da çiftçilik mesleği ile uğraşmaktalar. Babalarından arıcılığı öğrenen öğrencilerin ne kadar mühim bir işle alakalı olduklarını yeni keşfettik. Arıların kimlikleri, davranışları ve karekterleri vardır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda şunu anladık ki bir canlıyı fonksiyonel olarak doğru bir şekilde çalıştırmak istiyorsanız o canlıyı yaşam alanı ile ürettikleri arasında interaktif karşılaştırmak zorundasınız. Sadece üreleri ile tik taraflı o canlıyı izlerseniz çalışmalarınızı yarım bırakmış olursunuz. Biz yaptıklarımızla bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu yıl iklim buydu, hava sıcaklığı buydu. Arılarımızdan bunları ürettik. Ama ertesi ve bir ertesi yıl çalışmalarımızın kayıtları bize gittiğimiz yolda yol gösterici olacaktır. Kısacası arıları kontrol edebilirsen, ürettiklerini de kontrol edebilirsin. Kurduğum Arıcılık Topluluğu ve kampüste ıslah alanlarda arı kovanları bakmıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdim. Amacımız Türkiye’de her şehrin, her mahallenin, her köyün kendine özgü arıların pasaportlarını oraya koymamız lazım. Ben ve öğrencilerim, her şehrin arısına bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Pasaportlarını ortaya koymak için amaç ediniyoruz. DPÜ olarak çok çapa harcıyoruz. Amirlerimden ve devlet büyüklerimden isteğim; Her şehirde mutlaka arı davranışı çalışan uzmanların yetiştirilmesidir" ifadelerini kullandı.