Bursa’da köyün gençleri, engelli arkadaşlarına büyük bir sürpriz hazırladı, engelli genç mutluluktan tir tir titredi.

Bursa’da köyün gençleri, engelli arkadaşlarına büyük bir sürpriz hazırladı, engelli genç mutluluktan tir tir titredi.

Keles ilçesi Sorgun köyü Derneği, köyde eğitim gören gençler yararına eğlence gecesi düzenledi. Düzenlenen gecede yardım toplanırken köy sakinleri de çalan müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Sorgun köyünde yaşayan bedensel engelli Hasan İlhan’a arkadaşları büyük bir sürpriz yaptı. Salondaki pistin ortasına koydukları saldalyeye genci oturtan köyün gençleri engelli gencin etrafında müzik eşliğinde oynadı. Engelli genç; arkadaşlarının bu sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Sevinçten tir tir titreyen genç arkadaşlarına eşlik etti.

Köylerinde birlik beraberliği sağlamak için sık sık böyle etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Sorgun köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köy olarak sık sık böyle bir araya gelip geceler tertip ediyoruz. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz. Köyümüzde eğitim gören öğrencilerimize burs veriyoruz. Burada engelli kardeşimizi sürpriz yaptık. Çok mutlu oldu, engelli kardeşlerimizi mutlu etmek bizi mutlu ediyor" dedi.