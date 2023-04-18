Eskişehir’de Ramazan bayramına sayılı günler kala akraba ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar tren istasyonunda kalabalık oluşturdu.

Eskişehirli vatandaşlar okulların ara tatile girmesiyle birlikte erkenden bayram seyahatlerine başladı. Ramazan bayramında akrabalarının yanına gitmek isteyen vatandaşlar, tren istasyonlarını doldurdu. Tatilin ve bayramın tadını çıkartmak isteyen insanlar, valizlerini ve ailelerini yanlarına alarak başka şehirlere yolculuk etti. Pandemi bitmesine rağmen tedirgin olduğu görülen vatandaşlar, önlemleri gevşetmeyeceklerini ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edeceklerini söyledi. Okulların tatile girmesiyle birlikte mutluluğu yüzlerinden okunan çocukların ise başka şehirlere gidecekleri için heyecanlı oldukları görüldü. Bu sene Ramazan bayramı 21-23 Nisan arasında kutlanacakken, okullardaki ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 1 hafta sürecek.

“Eski gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak güzel bir şey”

Eskişehir’e akraba ziyareti için geldiklerini ve pandemi sonrası akraba ziyaretinin güzel olacağını söyleyen Arzu Akkaya, “Bayram ziyareti için ailemizi görmeye geldik. Aynı zamanda bayram tatili okulların yarıyıl tatiliyle birleşti, güzel oldu. Ben de Eskişehirliyim ama başka şehirde yaşadığımız için ailemizi görmeye geldik. Ramazan olduğu için çok gezmeyi düşünmüyorum ama fırsatımız olursa çocuklarla gezebiliriz. Eski gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, pandemi sonrası akrabalarımızı görmek güzel bir şey” dedi.

“Eskişehir’e bayram için geldim, gezmeye geldim”

Okulların tatile girmesiyle birlikte bayramın tadını çıkaracağını ifade eden Yiğit Efe Akkaya, “Eskişehir’e bayram için geldim, gezmeye geldim. Annem çok gezmeyeceğiz diyor ama gezeceğiz. Bu bayramda bol bol okuma kitabı alacağım. Annem bize bayramlık alacak ve bayramın ikinci günü geri döneceğiz. Anneannemi görmeye geldim. Covid-19 salgınında sonra ilk kez mutlu bir Ramazan geçireceğiz, çok eğlenceli olacak. Hem etrafta gezebileceğiz hem de dışarıya çıkabileceğiz, daha iyi bir Ramazan olacak. Şimdiden herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“Eş, dost ve akrabayla pek birebir temasta bulunmayı düşünmüyoruz”

Eskişehir’den İzmir’e akraba ziyaretine giden bayramla ilgili düşüncelerini aktaran Haydar Pehlivanlı ise şöyle konuştu:

“Bayram vesilesiyle ailemizin yanına İzmir’e gidiyoruz. Kendim iş için buradayım, ailemiz orada. Hem bu uzun tatili değerlendirmek istiyoruz hem de oğlumuz treni çok merak ediyordu, onun için ilk kez tecrübe olacak. Yine kendi çekirdek ailemizle beraber bayramlaşacağız. Eş, dost ve akrabayla pek birebir temasta bulunmayı düşünmüyoruz. İster istemez tedirginlik halen devam ediyoruz. Oğlumuzun resimlerden görerek merak ettiği yerler var. Genellikle kıyı bölgelerine ve sahil şehirlerine gitmeyi düşünüyoruz, AVM gibi yerleri pek sevmiyoruz ama turistik yerleri dolaşmak istiyoruz.”