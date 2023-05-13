Çağfen Koleji, Moda ve Tasarım Kulübü’nün düzenlediği İz Bırak’ma defilesinde ana rol üstlenen öğrenciler, özel tasarladıkları kıyafetlerle sahnede yer alırken, şiddete maruz kalan kadınları plastik makyajla sahneleyen öğrenciler kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekti ve önemli bir çağrıda bulundu.

Çağfen Koleji, öğrencileri ile birlikte önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha gerçekleştirdi. Moda ve Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen İz Bırak’ma defilesinde, kadınlara yönelik şiddetin nasıl izler bıraktığı, şiddet olaylarının topluma nasıl yansıdığı vurgulanarak farkındalık oluşturuldu.

Öğrencilerden şiddete karşı sarsıcı defile

Büyük bir katılımla Haller Gençlik Merkezi’nde Midas toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte ilk olarak öğrencilerin hazırladığı drama, müzik konseri ve dans gösterilerinde kadınlara yönelik şiddet olayları ele alındı. Düzenlenen defilede öğrenciler çeşitli kıyafetleri yeniden düzenleyerek veya sıfırdan tasarladıkları kıyafetlerle, yüzlerinde darp edilme görüntüsü veren makyajlarıyla podyumda yürüdüler. Bu defileyle kadınlara yönelik şiddet olaylarına karşı çağrıda bulunan öğrenciler ve öğretmenleri takdir topladı.

“Farkındalık artışına katkı sunmalıyız”

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, bu zamana kadar Türkiye Cumhuriyetine hizmet etmiş, bu nesilleri yetiştirmiş ve bizlere annelik, eşlik, arkadaşlık yapmış tüm kadınlara teşekkür etti. Zengin, “Çağfen Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerimiz hazırladığı bu defilede toplumdaki farkındalık artışına katkı sunmak ve kadınlara yönelik şiddet olaylarına karşı durmanın önemine dikkat çekmek istediler. Bu düşüncelerinden ve emeklerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum” dedi.