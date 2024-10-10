Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kazandırılan özel tasarım diş ünitleri hem çocukların randevularına istekli gelmelerini sağlıyor hem de diş hekimlerinin tedavilerini kolaylaştırıyor.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Pedodonti Kliniğini girişinden itibaren duvarlarında "Keloğlan, Şirinler, Rafadan Tayfa, Tom ve Jerry" gibi çizgi film karakterlerinin resimleri bulunuyor. Ayrıca merkezde, tedavi sırasında giyilen önlükten kullanılan cerrahi malzemelere kadar her şey çocuklara özel.

Son olarak başhekimliğin girişimleriyle kazandırılan çocuklara özel tasarlanan diş ünitleri merkezde hizmete sunulmaya başlandı.

Bu özel tasarım diş ünitlerinin de kazandırılmasıyla çocukların randevularına istekli gelmeleri sağlanırken, diş hekimlerinin de tedavilerinde kolaylık imkanı sunuyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Dr. Öğretim Üyesi Taibe Tokgöz Kaplan, “Çocuklar bizim göz bebeğimiz. Tabii ki onlar için elimizden gelen her türlü hizmeti yapıyoruz. Son yıllarda da onları böyle görsel olarak da etkilemek için yapılmış çok fazla hizmet var hastanemizde. İlk olarak kliniğimizin boya ve badana işlemleri sırasında çocukların daha çok hoşuna gidecek şekilde farklı renklerde boyamalar yapıldı. Daha sonra duvarlarına stickerlar yapıştırıldı. Bekleme salonunda farklı görseller olan çocukların izlediği çizgi filmlerden, karakterlerin stickerları var. Oyun alanımız var. Çocukları beklerken de hani heyecanlanıp gerilmelerini önemli kadına motive olmaları adına bu şekilde alanlar hazırlamıştık. Klinik içinde de stickerlar zaten onların böyle çok dikkatini çekiyordu. Motive oluyorlardı” dedi.

“Tedavide işlerimizi kolaylaştırıyor”

Kliniğe kazandırılan yeni pedodonti ünitleri ile çocukların motive olduğundan bahseden Kaplan, “Eski ünitlerimiz tabii ki fonksiyoneldi ama onlar daha çok yetişkinler için kullandığımız böyle görseli pek olmayan ünitlerdi. Bunların her yerinde farklı bir görsel var. Yani her yerinde çocukların hoşuna gidecek dekorları olduğu için daha iyi motive oluyorlar. Bu bizim için davranış yönlendirmesi adına da çok faydalı oluyor. Onların hoşuna gidecek şeyler buraya bir puan önde gelmelerini sağlıyor. Bizimde tedavide işlerimizi kolaylaştırıyor ve devam eden randevuların daha cesur ve istekli gelmelerini sağlıyor” diye konuştu.

“Biraz daha az korkarak yaklaşıyorlar”

Çocuklarda ister istemez oluşan diş hekimi ve diş ünite korkularını yenebilmelerini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi ise şunları söyledi: “Bununla beraber işte çocuklarımız oturdukları diş ünitlerinde biraz daha rahat etsinler diye çocuklar için tasarlanmış hem daha onların boyutlarına uygun, daha ergonomik hem de korkularını yenecek sevimli kahramanlarla onların diş tedavilerini birazcık eğlenceli hale getirebilmek için yeni nesil olarak üretilen diş ünitlerini çocuk diş hekimliği polikliniğimize kavuşturduk. Çocuklarımız bunlarda daha huzurlu, daha böyle biraz daha az korkarak yaklaşıyorlar. Artık çocuk polikliniği uzman hekimlerimiz, hocalarımız tarafından çocuklarımız bu ünitler üzerinde tedavi olacaklar.”