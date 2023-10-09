Kışın ısınma ve fırın işini bir araya getirip kolaylık sağlamak isteyen Muzaffer Köse, özel tasarım sobalar üreterek dünyaya açıldı.

Ağrı’da yaşayan ve 42 yıldır sobacılık mesleğiyle uğraşan 62 yaşındaki Muzaffer Köse, kışın ısınma ihtiyacını karşılarken aynı zamanda ekmek pişirmek gibi zahmetli işlerle uğraşan kadınlara kolaylık sağlamak için pratik bir yöntem ararken, yaptığı sobaların içine bölmeler yerleştirme fikrini buldu. Bunun üzerine kolları sıvayan Köse, mangallı ve kalorifer kazanlı sobaları üretime soktu. Kısa sürede çok sayıda müşteriye ulaşan Köse, birçok ilden sipariş aldıktan sonra Avrupa ülkelerinden gelen talep üzerine de sevkiyat yaptı.

Özel tasarım sobalarıyla dünyaya açılan Muzaffer Köse, birçok alanda iş yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyerek, “42 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. 2 günde bir soba yapabiliyoruz. Evin içinde, kilerde veya kömürlükte de kullanılabilir. Pişirme fırınları kafama takıldı. Nasıl faydalı olabiliriz diye düşündüm. Kolay ekmek pişirilsin istedim. Aylarca düşündüm daha sonra dükkanda bir tane yapmaya karar verdim. Yaptık, içinde ekmek denedik. Olumlu sonuç aldık. Bunun üzerine işi geliştirdik. İki katlı olan da var, kalorifer kazanlı olan da var. Bizim yaptığımız fırınlar Türkiye’nin her yerine gidiyor. Avrupa’ya da gönderiyoruz” ifadelerine yer verdi.