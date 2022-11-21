Dünyaca ünlü prestijli kalemlerin görücüye çıkacağı PenFest, bu yıl 25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında 3’üncü kez düzenleniyor.

Dünyaca ünlü prestijli kalemlerin görücüye çıkacağı PenFest, bu yıl 25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında 3’üncü kez düzenleniyor.

Kalem festivali PenFest, 25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek festival, prestij kalem markaları, koleksiyonerleri ve kalem tutkunlarının katılımıyla gerçekleşiyor. 2018 yılında gerçekleşen festivale pandemi sonrası yoğun ilgi beklendiği belirtildi.

Edebiyat, politika, iş dünyasından özel ziyaretçileri ağırlayacak olan festival, kalem tasarımcılarının yaptığı eserler ve kalemin yolculuğunda hayat bulan yazı sanatları da yer alacak. Televizyoncu ve yazar Fatih Türkmenoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek festivalde, kalem ve yazı arasındaki yolculuğa dair sohbetler ve yarışmalar da düzenlenecek. Festival, yazı meraklıları için atölyeler ve farklı mürekkep çeşitlerinin yer aldığı Mürekkep Bar’la ziyaretçilere deneyimler sunacak.

Festivalin ev sahipliğini yapan markakalem.com kurucusu Faruk Atalar, "Yıllardır kalemlerin o naif dokunuşlarını tanıyan biri olarak PenFest, bu rengârenk dünyanın; eşsiz kimyasını, dokusunu yakından görmek, hissetmek isteyenler için güzel bir fırsat" olduğunu söyledi.

Her yaştan kalem tutkunlarının ilgiyle ziyaret ettiği bir festival olduğunun altını çizen Atalar, “Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz ilgiden dolayı bu yıl 3 güne çıkardığımız PenFest’i 3. kez yine aynı heyecanla düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İlginç tasarımlı özel seriler koleksiyonerlerle ve kalem tutkunlarıyla buluşturulacak. Bunlara ek olarak birbirinden ünlü kalem markalarının Vintage ürünleri de festivalde sergilenecek.