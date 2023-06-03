Edirne’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Saraçlar Caddesi’nde açılan sergide el emeği göz nuru özel tasarım ve hayal gücüne dayanarak dikilen gelinlik ilgi odağı oldu.

Edirne’de meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar yaptıkları el emeği göz nuru eserleri, açılan sergiyle görücüye çıkardı. 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri ilköğretim öğrencilerinden oluşan mehteran takımının gösterileri ile başladı. Saraçlar Caddesi’ndeki etkinliklerde Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımının, "Ceddin Deden", "Ey Şanlı Ordu" ve "Hücum" marşları ilgiyle izlendi.

Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, açılışta bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan sergi açıldı. Göç İdaresi Müdürlüğünün misafir ettiği sığınmacıların yaptığı resimler ve el emeği ürünler de sergide yer aldı.

Düzenlenen etkinlikte kursiyerler hem uygulama yaptı, hem de ortaya çıkardıkları ürünlerin satışını yaparak gelir elde etme imkanı buldu. Serginin göz bebeği ise özel tasarım dikilen gelinlik oldu. Dikiş kursuna katılan Kafiye Savcı, usta öğretici Sevinç Gökçe ile birlikte hayal gücüne dayanarak ortaya 2 ayda ortaya çıkardıkları gelinliği giyerek, hem tanıtım yaptı hem de renkli görüntüler oluşmasına vesile oldu. Gelinliği görenler ise hayran kaldı.

"Görenler hazır mı diye soruyor"

Özel tasarım gelinliği 2 ayda diktiklerini söyleyen Kursiyer Kafiye Savcı, emeklilik hayatı sonrası başladığı dikiş kursunda çok keyifli vakit geçirdiğini aktardı. Gelinliği görenlerin hazır mı diye sorduğunu ve kendilerinin dikimi olduğunu söyleyince çok şaşırdıklarını belirten Savcı, özellikle ev hanımlarına bu şekilde kurslara katılmasını tavsiye etti.

Öğrencileri ile birlikte farklı tasarım ürünler dikmeye çalıştıklarını söyleyen Edirne Halk Merkezî Dikiş Usta Öğreticisi Sevinç Gökçe ise kursta kızı için diktikleri tasarım gelinliği açılan etkinlikte tanıtarak herkese göstermek istediklerini belirtti.

Edirne Vali Yardımcısı Sızdı Zehin, Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve vatandaşlar sergiyi dolaşarak usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.