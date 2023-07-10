Kütahya’da girişimci çiftin 2 yıl önce kendi imkanlarıyla kurduğu çilek parkı, özellikle hafta sonları doğaseverlerin akınına uğruyor.

Vatandaşlar, çilek tarlasından mahsulü kendi elleriyle istediği kadar toplayıp, daha sonra satın almanın keyfini yaşıyor.

Kütahyalı Kaan-Sevda Bülbül çiftinin, Çayca köyü yakını Frig Vadisi Yolu üzerinde 2 yıl önce faaliyete geçirdiği çilek parkının Kütahya’da bir ilk olduğunu ifade ettiler.

Çilek parkının 4 dönümlük arazi üzerine kurulduğunu belirten Kaan Bülbül, "Gelenler sepetlerini ellerine alıyorlar, topladıkları taze çilekleri ücretsiz yiyorlar. Sepete doldurup götürecekleri çileklerin kilosu 50 TL’ye satın alıyorlar. Gelenler de çok memnun biz de çok memnunuz. Çilek parkımızda ayrıca hayvanat bahçesi de bulunuyor" diye konuştu.

Bülbül, yaklaşık 25 bin fidenin bulunduğu çilek parkını ileriki günlerde daha da genişletmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Çilek toplamaya gelen vatandaşlar ise, tarlada çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Burada çok güzel konsept oluşturulmuş. Çocuklar doğayla iç içe ve çileğin nasıl yetiştiğini görüyorlar. Koparıp tadına bakıyorlar. Yoğun tempo içerisinde buraya gelmek açıkçası bizi biraz rahatlattı. Açık havada güzel vakit geçirdik" dediler.

Kütahya Frig Vadisi Yolu üzerindeki çilek parkı, İHA tarafından havadan da görüntülendi.