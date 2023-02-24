Eskişehir’de yaklaşık 300 yıldır ayakta olduğu düşünülen ve 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren, içerisinde tarihi yapılar barındıran turistlerin en uğrak yerlerinden biri olan tarihi Odunpazarı Evleri’nde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, bölgedeki binaların depreme dayanıklı olduğunu ve şehirde meydana gelecek bir depremde çok zarar meydana gelmeyeceğini düşündüklerini söylüyor.

Eskişehir’de yaklaşık 300 yıldır ayakta olduğu düşünülen ve 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren, içerisinde tarihi yapılar barındıran turistlerin en uğrak yerlerinden biri olan tarihi Odunpazarı Evleri’nde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, bölgedeki binaların depreme dayanıklı olduğunu ve şehirde meydana gelecek bir depremde çok zarar meydana gelmeyeceğini düşündüklerini söylüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili vuran iki büyük depremden sonra Eskişehir’de de deprem endişesi arttı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) yakın zamanda güncellediği diri fay haritasına göre Eskişehir, içinden aktif fay geçen yerleşim yerlerinden birisi. Buna bağlı olarak bazı vatandaşlar 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren, içerisinde tarihi yapılar barındıran ve turistlerin en uğrak yerlerinden biri olan Tarihi Odunpazarı Evleri’nde bulunan metruk binalardan dolayı endişelendiğini ifade etti. Ancak Odunpazarı esnafı bu endişenin yersiz olduğunu ve Eskişehir’de meydana gelebilecek bir deprem sonucunda Odunpazarı Evleri’nin çok zarar görmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

“Eskişehir’de bir deprem olursa Odunpazarı bölgesinin çok zarar göreceğini zannetmiyorum”

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde lületaşı ustası olan Erol Güler, Tarihi Odunpazarı Evleri’nin dikkatlice ve düşünülerek yapıldığını söyledi. Eskişehir’de bir deprem olması halinde Odunpazarı’nın çok zarar görmeyeceğini düşündüğünü dile getiren Güler, “Eskişehir fay hattı üzerinde olan bir şehrimiz. Odunpazarı Evleri esnek taban yapısı olan kargı ve ahşap binalardan oluşuyor. Bu evler tarihteki güzel bir çalışma sonucunda dikkatli bir şekilde her şeyi düşünülerek yapılmış. Eskişehir’de bir deprem olursa Odunpazarı bölgesinin çok zarar göreceğini zannetmiyorum. Ahşaplar birbirine geçmeli bir şekilde oturtulmuş. Eski insanlar güzel bir işleme yapmış yani bizim gibi iki kolon, bir direk şeklinde değil. Binalar birbirine birleşik, tam kenetlenmiş haldeki yapılara sahip. Bilimsel olarak da böyledir yani burası üst üste yapılan binalardan çok daha sağlamdır” dedi.

“Diğer binalara bakarak buradaki tahta ve kerpiç binaları daha sağlam görüyoruz”

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bir başka lületaşı ustası olan Seyfettin Savur, merkez bölgelere kıyasla Odunpazarı’nın zeminin daha iyi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Diğer binalara göre Odunpazarı’ndaki tahta ve kerpiç evlerin daha sağlam olduğunu ifade eden Savur, “Şimdi buralar en fazla 2 veya 3 katlı. Merkezlere bakarak buranın zeminini daha iyi görüyoruz. Ben 99 depreminde, o şiddetli sallantıda buradaydım ama bir şey olmadı. Eskişehir’de en şiddetli deprem 99 depremiydi, çarşıda yıkılan yeri de gördüm ancak buralarda öyle şeyler olmadı. Diğer binalara bakarak buradaki tahta ve kerpiç binaları daha sağlam görüyoruz. Tahtalar birbirine bağlantılı, o zaman yapan insanlar burayı sağlamlık bakımından daha ileri görüşlü bir şekilde yapmışlar. Biz de buralarda yaşamış insanlarız, bir zarar gelirse çok üzülürüz” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’in de kenarından geçen bir fay var ama burası eski yerleşke, ne depremler gördü”

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde işletme sahibi olan Hande Toraman, yapıların sağlam olduğunu düşündüğünü ancak buna rağmen önlem maksatlı kontroller yapılması gerektiğine dikkat çekti. Uzun soluklu ve yüksek şiddetli bir depremin herkese zarar verebileceğini vurgulayan Toraman şunları söyledi:

“Fay haritasına bakılırsa Eskişehir’in de kenarından geçen bir fay var ama burası eski yerleşke, ne depremler gördü. Yapıların çok kötü olduğunu düşünmüyorum, tabii çok ciddi ve uzun sürecek bir depremde ne olacağını bilemeyeceğiz. Bence önlem almak adına Odunpazarı Evleri’nin kontrol edilmesi gerekiyor. Eskişehir deprem anlamında güvenilir bir yer. Benim gördüğüm en büyük deprem 99 depremiydi. Burada sadece 1 tane bina yıkıldı ve çok yüksek eski bir binaydı ama keşke o da yıkılmasaydı. Altı sularla kaplı olmasına rağmen biz Odunpazarı’nın çok güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir yere zarar gelmesini istemeyiz ama burası özel bir bölge, bu yüzden önlem alınmasını isteriz. Burası Eskişehir’in ilk yerleşkesi olan evler, yani çok eskiler. Biliyoruz ki deprem haritasında İnönü taraflarından geçecek bir fay hattı var, uzun soluklu ve yüksek şiddetli bir deprem herkese zarar verir. Bence hem Eskişehir hem de Türkiye için ve kimseye zarar gelmemesi adına bir tedbir alınmalı.”