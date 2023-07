Eskişehir’in en büyük ilçesi olan Sivrihisar, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından başlatılan ve tarihi doku bozulmadan restore edilen cadde, sokak ve konaklarla yeni görümüne kavuştu.

Sivrihisar ilçesinde restore edilen cadde, sokak, işletme ve tarihi binalar ilçeye çok şey kazandırdı. Eski atıl halinden 5 yıllık kapsamlı çalışmalarla kurtulan Eskişehir’in en büyük ilçesi, yeni görünümü ile de turistlerinde gözdesi haline geldi. İlçe eşrafının söylemiyle yeniliklerin mimarı ise Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü. Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün talimatıyla ilçede yer alan tarihi dokunun bozulmaması konusunda titizlik gösteren ekipler, geçmişteki değerleri gelecek nesillere aktarmak adına yoğun mesai harcıyor. Restore edilen tarihi konak ve caddeler başta olmak üzere Sivrihisar’ın geçmişle bağını koparmamış yeni yüzü bölge halkının yansıra yerli ve yabancı turistlerinde ilgisine neden oluyor.

“Eski mimarisini bozmadan iç dizaynlarını gerçekleştirdik”

Sivrihisar’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Sivrihisar tarihiyle çok eski bir ilçemiz. Biz de bu eski yapıları, tarihi dokuyu koruyarak bir restorasyon işlemi yaptık. Caddelerde doğal alanı hiçbir zaman bozmadık. Doğallığıyla, eski yapısıyla, mimarisiyle güzel bir restorasyon oluşturduk. Bu restorasyonlar 5 yıl sürdü. Uzun bir zaman aldı. Ciddi bir masraflar oldu. Sonuçta ortaya çıkan restorasyonlar geçmişteki tarihi dokumuzu geleceğe taşımak için iyi bir çalışma oldu. Eski konaklarımızı restore ettik. Eski mimarisini bozmadan iç dizaynlarını gerçekleştirdik. Sonra da yolları döşeyerek turizmin kullanımına açtık. Konaklarımızın hepsinin restorasyonlarını gerçekleştireceğiz ama bunlar zamanla olacak. Geçmişteki tarihimizi, kültürümüzü geleceğe en iyi şekilde yansıtmak için uğraşıyoruz” dedi.

“Hamid Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Yapılan restorasyon çalışmalarıyla ayakkabı dükkanı yenilenen esnaf Yunus Dal, ”Vallahi çok harika bir şey oldu. Şu ana kadar böyle bir şey yapan olmadı. Başkandan Allah razı olsun. Herkes memnun. Eski hali hakikaten kötüydü, bakılmazdı. Şimdi harika bir şey oldu. Her taraf çok güzel oldu. Perdeler, camlar, çerçeveler her şey değişti. Sivrihisar’a her gün 300-500 bin kişi geliyor. Başkanımız sağ olsun yaptı bunları, harika bir insan. Hamid Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.