Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde lületaşı işletmeciliği yapan esnaf, ziyaretçileri yöresel türkülerle karşılıyor.

İsmet İlker Güler arkadaşı Berkay Tekin ile birlikte söyledikleri türkülerle turistlere müzik şöleni yaşatıyor. Tarihi bölgeyi gezmek için şehir dışından gelen turistleri, yöresel türküler ile farklı bir dünyaya götüren iki yakın arkadaş, hediyelik eşya dükkânına olan ilginin de arttığını belirtti. Özellikle yurt dışından gelen turistler için el işçiliğiyle alakalı bir dükkânın önünde yerel enstrümanla çalınan türküler, kültürel bir şölen oluşturuyor. Sık sık tarihi sokaklarda türkü söylemeye çalıştıklarını söyleyen esnaf, Eskişehir’i güzel temsil etmeye çalıştıklarını belirtti.

“İşlerimiz iyi oldukça biz de daha fazla şarkı söylüyoruz"

Bir yandan baba mesleği olan lületaşı işlemeciliğini devam ettirmeye çalışan İsmet İlker Güler, bir yandan da hobi olarak başladığı işi ilerletmek istiyor. Eskişehir’e gelen turistlerin ilgisini çekmek için türkü söylediklerini anlatan Güler, “Güzel Sanatlar Fakültesinde Heykel bölümü okuyorum. Ayrıca müzikle de ilgileniyorum. Heykellerle ilgilendiğimiz için burada babamızın mesleğini icra etmeye çalışıyoruz. Kendimizin yaptığı birkaç tane şarkıyla vakit geçirdiğimiz hobi aslında. Eskişehir’e Odunpazarı Evleri’ne gelen turistlerin ilgisini bu şekilde çekiyoruz. İşlerimiz iyi oldukça biz de daha fazla şarkı söylüyoruz. Turistlerin istekleri oluyor, onları söylüyoruz. Bu şekilde aramızdaki bağı daha da güçlendirip hem müşteri hem de şarkı dinleyenler açısından işlerimiz güzel oluyor” diye konuştu.

“El işçiliği ile ilgili dükkânın önünde olunca tam bir kültürel bir şölen oluşuyor"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Çalgı Yapım Bölümünde okuyan Berkay Tekin ise, arkadaşıyla birlikte tarihi bölgede müzik yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yabancı turistlerin yöresel türkülere ve yerel çalgı aletine ilgi gösterdiklerini belirten Tekin, “Arkadaşım İsmet İlker Güler’in Odunpazarı Evleri’nde lületaşı işlemeciliği üzerine dükkânları var. Arkadaşımla beraber şarkı söylüyoruz. Onun da hobi olarak başladığı ve profesyonel olarak devam ettiği bir müzik hayatı var. Beraber güzel işler yapıyoruz. Şarkı söylememiz yerli turistlerin daha fazla ilgisini çekiyor. Yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Yerel bir enstrümanla çaldığım için dikkat çekici oluyor. Bir de el işçiliği ile ilgili dükkânın önünde olunca tam bir kültürel bir şölen oluşuyor” İfadelerini kullandı.