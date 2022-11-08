İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Türkiye’nin 6 ilinde olduğu iddia edilen Tapduk Emre Türbesi’nin asıl ilçelerinde olduğunu söyleyerek, "İnkaya mevkiindeki bölge Tapduk Emre Türbesi diye geçiyor. Resmi bir belge var mı, yok, ama yaşayan bir kültür var" dedi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Türkiye’nin 6 ilinde olduğu iddia edilen Tapduk Emre Türbesi’nin asıl ilçelerinde olduğunu söyleyerek, "İnkaya mevkiindeki bölge Tapduk Emre Türbesi diye geçiyor. Resmi bir belge var mı, yok, ama yaşayan bir kültür var" dedi.

Tapduk Emre’nin mezarının yeri kesin olarak belirlenememiş olmakla birlikte Eskişehir, Nevşehir, Manisa, Aksaray ve Afyonkarahisar’da Tapduk Emre’ye ait olduğu iddia edilen mezarlar bulunur. Bu iddiaların yenisini Bilecik’in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez ortaya attı. Kepez, Tapduk Emre’nin mezarının ilçelerindeki İnkaya mevkiinde olduğunu iddia ederek, "Burası aslında Tapduk Emre Türbesi diye geçiyor. Zaten duvarlarından da belli bu mezar tam ortada kalıyordu. Her tarafta gördüğünüz gibi duvar katıntısı hala duruyor ve o duvarın tam ortasında da mihrap var. Vatandaşımız burayı ziyaretgâh olarak kullanmış geçmişte, ama zamanla yıkılmış, dökülmüş, sahip çıkılmayınca harabe haine gelmiş. Tapduk Emre mezarı diye geçiyor, ama resmi bir belge var mı, yok, yaşayan bir kültür var. Yıllardan beri, bizim çocukluğumuzdan beri, ilkokuldayken bile buranın halk arasında ziyaret edildiği ve Tapduk Emre Türbesi olarak bilindiğini biliyoruz" dedi.

"Defineciler burayı talan etmiş"

Kepez açıklamasının devamında kendisinin çocukluk yıllarında türbenin duvarların olduğu söyleyerek, "Daha sonra bakımsızlıktan sahip çıkmayınca yıkılmış, bu arada bile defineciler gördüğünüz gibi her tarafı kazıyorlar. Bilmiyorlar ki Müslüman mezarlığında define olmaz, Müslümanlar mezara gömülürken kefenden başka hiçbir şey koymazlar ama millet geliyor kazıyorlar yıkıyorlar. Tarihi arşivlere girdiğimizde böyle bir şey görmüyoruz fakat halk arasında yaşayan bir efsane olarak anlatılır. Yunus Emre’nin şiirlerinden de hareketle burada çay var, şiirlerini dereye attığı; Molla Kasım’ın gelip hesap sorduğu, böyle hikayemsi anlatımlar var. Öyle veya böyle buraya sahip çıkmamız gerekiyor. Burası içinde bir proje yaptırmayı düşünüyorum. İnsanlarımız gelip ziyaret etsinler veya dua etsinler. Tarihimize, geçmişimize sahip çıkalım diye uğraşıyoruz ancak belediye olarak gücümüz yetmiyor. Ben bunun projelerini hazırlayıp, vali makamına, kültür makamına götürüyorum. İnşallah oralardan kaynak bulursak güzel bir şekilde restorasyon ve çevre bakımını yapmış olacağız" dedi.

Tapduk Emre kimdir?

Tapduk Emre, kesin olmamakla beraber 1200 ile 1300’lü yıllar arasında günümüzde Aksaray olarak adlandırılan İç Anadolu bölgesinde yaşamıştır. Tapduk Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlâna ile aynı çağda yaşamıştır. Tapduk Emre ile ilgili bilgiler oldukça azdır. Hâlbuki Tapduk Emre, Yunus Emre’nin hocasıdır. Yunus Emre gibi bir ulu şahsiyeti yetiştirmiştir. Bu manada o, dergâh sahibi bir pir, rehber ve mürşittir. Büyük ihtimalle Yunus Emre kadar gelişen olmasa da, o başka aydınlatıcılar, gönül erenleri yetiştirmiştir. Tapduk Emre, Hacı Bektaş Veli ile aynı çağda yaşamış ve o ’Ulu Hünkâr’ ile ilişkiler geliştirmiştir.