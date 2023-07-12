Eskişehir’de kurulan semt pazarında karpuz satışı yapan esnaf, birçok vatandaşın tamamı yerine çeyrek veya yarım karpuza rağbet gösterdiğini ifade ediyor.

Yaz aylarında vatandaşlar tarafından çok tercih edilen meyvelerin başında karpuz geliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte semt pazarlarının tezgâhlarında karpuz sezonu açılırken, son dönemde yarım ve çeyrek karpuzlar satılıyor. Tarladan aldıkları karpuzları pazar tezgâhlarına çıkaran esnaf, vatandaşların bazılarının bütün karpuz yerine yarım ve çeyrek karpuz satın aldıklarını belirtiyor. Bütün karpuz satamamaktan dolayı işlerinin yavaş ilerlediğini dile getiren karpuzcu esnafı, karpuzun ağırlığına göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini ifade ediyor.

“Vatandaş çeyrek ve yarım karpuzla tatmin oluyor”

Eskişehir’de kurulan semt pazarında karpuz satan Fuat Baki, vatandaşların tercihlerinin yarım ve çeyrek karpuz almak olduğunu belirtti. Karpuzun kilosunun 8 ile 10 lira arasında satıldığını söyleyen Baki, “Pazara gelenler genellikle yarım ve çeyrek karpuz alıyorlar. Az sayıda kişi bütün karpuz alıyor. Birkaç gündür fiyatlar yükseldi. 15-20 gün sonra fiyatlar düşer mi bilemeyiz. Vatandaşlar 200 lirayla pazara çıkıyor, 100 lirasını karpuza verse diğer ihtiyaçlarını alamaz. Çeyrek ve yarım satılan karpuzlar nedeniyle satışlarımız da düştü. Şu anda karpuzun kilosunu 8-10 lira arasında satıyoruz. Karpuzun ağırlığına göre değişiyor. Bir karpuz 10 kilo geliyor, 100 liraya satılıyor. En küçüğü 7 kilo oluyor, 70 liraya satılıyor. Vatandaş çeyrek ve yarım karpuzla tatmin oluyor. İşlerin açılmasını bekliyoruz. Nasipse iş yapacağız. Pazarda bir tek karpuz değil domates, patates gibi ürünlerin de fiyatları yüksek. Böyle giderse işler zor açılır” diye konuştu.