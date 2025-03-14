Kahramanmaraş’ta hizmet veren Özel Sular Akademi Hastanesinde, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte fedakârlıkları ve özverili çalışmaları nedeniyle tüm sağlık personeline karanfil verildi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık alanında önemli bir hizmet sunan Özel Sular Akademi Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Günün anısına hastane personeli bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Hastane yönetimi, sağlık çalışanlarının toplum için üstlendiği kritik rolü vurgulayan bir konuşma yaparak onların özverili çalışmalarına teşekkür etti. Programda 14 Mart Tıp Bayramı’nın sadece bir kutlama günü olmadığını, aynı zamanda sağlık çalışanlarının emeklerine duyulan minnettarlığın bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi süreci ve deprem gibi zor dönemlerde gösterdiği büyük çabaya vurgu yapılarak, "Onların fedakârlıkları, insan hayatına verdikleri değer ve mesleklerine duydukları bağlılık her türlü takdiri hak ediyor" denildi.

Hastanede çalışan doktorlar ve sağlık personelleri de düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesine anlamlı bir günde hatırlanmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Hastane Başhekimi Dr. Tahir Dalkıran ise "Yaşatmak için verdiği mücadele ile kalplerde iz bırakan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım" dedi.