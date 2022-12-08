Malatyalı sporcular, Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonasından başarılı döndü. Özel sporcular, üç 2’ncilik ve bir de 4’ncülük elde etti.

Malatyalı sporcular, Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonasından başarılı döndü. Özel sporcular, üç 2’ncilik ve bir de 4’ncülük elde etti.

Antalya’da 4 - 6 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonasında, Malatya’yı tüm yaş kategorileri dahil, açık yaş grubunda temsilen katılan down sendromlu sporcu Zeynep Şule Çelebi, uzun atlama alanında 2.44 cm atlayarak Türkiye 2.si, Otizmli sporcu Mert Mutlu 200 metre de Türkiye 2’ncisi Yüsra Özel üç adım atlamada Türkiye 2’ncisi ve Cansel Çiftçi ise gülle atmada Türkiye 4’ncüsü oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, başarılı sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Kayhan, “Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporculara yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı. İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan engelsiz yaşam modülünde uzman antrenörler ve eğitmenlerin oluşturduğu program çerçevesinde sportif faaliyet yürüten sporcularımız başarılara imza atıyor” ifadelerini kullandı.