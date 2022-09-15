Down Basketbol Milli Takım Antrenörü Ali İhsan Küçük, fırsat eşitliği ilkesi ile her bireyin spor yapma hakkı olduğuna dikkat çekerek, “Önceliğimiz mutlu bireyler yetiştirmektir” dedi.

Down Basketbol Milli Takım Antrenörü Ali İhsan Küçük, fırsat eşitliği ilkesi ile her bireyin spor yapma hakkı olduğuna dikkat çekerek, “Önceliğimiz mutlu bireyler yetiştirmektir” dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nda Down Basketbol Milli Takım Antrenörü olarak görev yapan Ali İhsan Küçük, ES-KA (Eskişehir Kaplanları) Spor Kulübü ile Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yaptıkları farkındalık çalışmalarından bahsetti. Toplam 12 özel sporcu ile basketbol antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini ve bu süreç içerisinde ise milli takıma sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Küçük;

“Otizm, down sendrom ve spektrum bozukluğu olan sporcularımız ile temel eğitim hareketleri başta olmak üzere motivasyon, özgüven, sosyal becerilerinin kanıtlanabilirliğinden Milli Takım’a kadar uzanan antrenman metotları uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir özel sporcu ilk başta bire bir antrenmanlar ile antrene edilir”

Spor Bilimleri Fakültesi çıkışlı olan 7 kişilik teknik ekip ile çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan antrenör Küçük, “Özel eğitimde en önemli unsurlardan birisi de sporcularımız ile bire bir antrenmanlar yapıyoruz. Sonra sporcunun durumuna ve özelliğine göre 2’şerli, 3’erli ve görmüş olduğunuz gibi 1 yıllık bir emek sonrası oluşturduğumuz gruplar meydana getiriyoruz. Bir özel sporcu ilk başta bire bir antrenmanlar ile antrene edilir. Temel hareket eğitimi alınır. Sosyalleşmenin en uç noktasından grup antrenmanlarına devam ederek hareket basketbol uzmanlığına kadar devam eder” dedi.

“Bireylerin spor yapması için zemin hazırlıyoruz”

Antrenmanların günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlar doğrultusunda ilerlediğini dile getiren Ali İhsan Küçük, konuyu şu sözler ile ifade etti:

“Cumartesi ve pazar günleri grup antrenmanlarımız olur. Hafta içi 2 gün ise bire bir dersler yapıyoruz. Antrenörlerimizin direktifleri doğrultusunda sporcularımızın özelliğine göre ve geliştirmesini istediğimiz hareketlerine göre idmanlarımız oluşturuluyor. Mutly sporcular yetiştirmek istiyoruz. Fırsat eşitliği ilkesi ile her bireyin spor yapma hakkı vardır. Biz de burada hem gönüllü hem de ES-KA ile birlikte bireylerin spor yapması için zemin hazırlıyoruz. Burada önemli olan sporcuların mutluluğudur ve bir aktiviteyi, arkadaşları ile birlikte keyif alarak yapmasıdır. Sporu biz araç olarak kullanıyoruz. Bireyin basketbol, voleybol, tenis veya herhangi bir spor ile ilgili yaptığı her antrenman onun kişisel gelişimine katkıda bulunuyor. Bizlerin en büyük istediği mutlu sporcular yetiştirmektir.”

“Yunus Arda’nın eğitimi için Eskişehir’i tercih ettik”

Özel sporculardan 12 yaşındaki Yunus Arda’nın babası Sertaç Demir, “Yunus özel eğitim orta okulu 6’ncı sınıf öğrencisidir. 3 yaşından beri Eskişehir’de ikamet ediyoruz. Daha önce Kars’ta yaşıyorduk fakat Yunus Arda’nın eğitimi için Eskişehir’i tercih ettik. Bu şehir, özel eğitimin birçok alanında hem mental hem de spor gibi diğer branşlarında, bireye ciddi bir katkı sağlıyor” dedi.

“Basketbolun bu noktada ciddi bir faydası var”

“Yunus Arda, başta Ali İhsan Hoca’mız olmak üzere diğer eğitmenlerimizin öncülüğünde 6 aydır basketbol antrenmanları yapıyor diyen Demir, “Genel olarak down sendromlu bireylerin kas gelişimleri ile ciddi problemleri olabiliyor. Bu noktada özellikle son 6 ayda Yunus Arda’da bir aşama kat ettik. O, tabiri caiz ise küçük dev adam. Normalde down sendromlu bireyler kısa boylu olurlar ama günümüz şartlarında özellikle sporunda desteklemesi ile fiziksel özellikleri yeterli bir hale geliyor. Basketbolun bu noktada ciddi bir faydası var. Bu faydaları da 6 ay içerisinde gerçekten gördük. Özellikle kondisyon ve koşma becerilerimiz 5-10 dakika ile sınırlıyken bu süre zarfımız 30-40 dakikalara ulaştı.”