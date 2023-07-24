Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Özel Sporcular Okullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında ağırladı.

Nevşehir’de düzenlenen Özel Sporcular Okullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonasında dereceye giren 5 sporcu, Bilecik’e dönerek büyük bir gurur yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcuları makamında ağırlayarak, Genç Kızlar kategorisinde 100 metrede Türkiye birincisi Genç Kızlar Uzun Atlama kategorisinde Türkiye dördüncüsü olan Selin Uysal’a hediyesini verdi ve başarılarının devamını diledi.

Ardından Genç Kızlar kategorisinde 400 metrede Türkiye ikincisi olan Yağmur İşbilen, Genç Erkekler kategorisinde 400 metrede Türkiye dördüncüsü olan Sertan Çakmak, Genç Erkekler kategorisinde bin 500 metrede Türkiye birincisi olan İbrahim Tongur ile Yıldız Kızlar Otizm kategorisinde 300 metrede Türkiye dördüncüsü olan Betül Yıldırım’da hediyeleri İl Müdürü Özdemir takdim edildi.