Malatya’da bu yıl katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden özel sporcular, yaş pastalı tebrik edildi. Özel sporcular, 2022 yılı içerisindeki başarılarını, önümüzdeki sene daha da ileriye götüreceklerine dair söz verdiler.

Malatya’da bu yıl katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden özel sporcular, yaş pastalı tebrik edildi. Özel sporcular, 2022 yılı içerisindeki başarılarını, önümüzdeki sene daha da ileriye götüreceklerine dair söz verdiler.

Türkiye Özel Sporcular Atletizm Şampiyonasında dereceye giren ve diğer branşlar da sportif hayatlarını devam ettiren, özel sporcuların antrenmanını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, özel sporcuların, antrenörleri ve aileleri ile birlikte yaş pasta kesimi gerçekleştirip, sporculara 2022 yılı içerisindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Antrenmanı takip eden Kayhan burada yaptığı açıklamada. “ Özel sporcularımız 2022 yılı içerisinde il dışında aldığı başarılardan dolayı bizleri çok mutlu etmiştir. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ve ailelerini tebrik ediyorum. Bizler tüm imkanlarımızla gece gündüz demeden özel sporcularımızın her zaman yanın da olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tesislerimiz her zaman sporcularımızın hizmetinde olacaktır“ dedi.

Özel sporcular ise 2022 yılı içerisindeki başarılarını, önümüzdeki sene daha da ileriye götüreceklerine dair söz verdiler.