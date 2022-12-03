Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin ikinci kez düzenlediği ‘Engelsiz Fest’ ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Festivalde 12 engelli spor kulübüne malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin ikinci kez düzenlediği ‘Engelsiz Fest’ ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Festivalde 12 engelli spor kulübüne malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. İkinci kez düzenlenen ‘Engelsiz Fest’ birbirinden güzel etkinliklerle sona erdi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde iki gün boyunca süren festivalde Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel bireylerin yaptığı el emeği ürünler stantlarda sergilendi. Özel bireyler, kendileri için düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden Engelsiz Festival’de gönüllerince eğlendiler. Festival süresince workshoplar, animasyonlar, yarışmalar ve sürpriz etkinlikler de yapıldı.

Engelli Spor kulüplerine malzeme desteği

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya destekleri devam ediyor. Festivalin son gününde 12 engelli spor kulübüne Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun tarafından malzemeleri ve ekipmanları teslim edildi. Çamlık İlköğretim Okulu ve İş Okulu Spor Kulübü, Denizli Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Spor Kulübü, Dentaş Özel Eğitim Uygulama ve Spor Kulübü, Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi, Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Sevgi ve Sessizler Spor Kulübü, İsmail Tosunoğlu İş Eğitim Merkezi Spor Kulübü, Yeşilköy İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü, Denizli Mavi Ay Otizm Spor Kulübü, Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü ve Denizli Engelliler Spor Kulüpleri malzeme desteğinden yararlandı.

“12 tane spor kulübümüzün ihtiyaçları doğrultusunda malzeme dağıtım programı düzenledik"

Engelli spor kulüplerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, “Normal bireylerin çok çok üzerinde olan çok kıymetli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerinin ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Engelliler gününde düzenlemiş olduğumuz malzeme desteği programına hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz ’Engelsiz Fest’in içerisinde çeşitli spor branşlarımızda yapmış olduğumuz faaliyetlerimize destek olmak amacıyla branşlarına göre malzeme desteğinde bulunacağız. Futbol, voleybol, basketbol, judo, tekvando ve satranç gibi branşlarda destek olmak amacıyla yapmış olduğumuz ödül töreninde 12 tane spor kulübümüzün ihtiyaçları doğrultusunda malzeme dağıtım programı düzenledik. Ödül törenine katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Can suyu olabilecek nokta atışlarını yani destekleri çok iyi yapıyorlar”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, “3 Aralık Dünya Engelliler Günümüzde bu günlerimizi bazı aktivitelerle gerçekleştirerek, özellikle engelsiz gruplarımızı da içimize alarak bir tık daha yukarıya gidebiliriz. Engelli aileleri olarak bizler yanımızdaki komşularımızı, arkadaşlarımızı ve Sivil Toplum Kuruluşları’nı da içimize nasıl alabiliriz bunun mücadelesi içerisindeyiz. Ama en azından yüzde 40 bunları aşabildiğimizi sanıyorum. Merkezefendi Belediyesi’nin engelli spor kulüplerimize yapmış olduğu malzeme yardımı ile beraberiz. Merkezefendi Belediyesi’nin dün başlattığı ’Engelsiz Fest’ adı altında güzel bir organizasyonun içerisinde biz de yer aldık. Tüm ekibi ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ı tebrik ediyorum. Bizlerin can suyu olabilecek nokta atışlarını yani destekleri çok iyi yapıyorlar” dedi.