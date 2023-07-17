Özel Sporcular Okullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonasında 5 sporcu dereceye girerek, Bilecik’e gururla döndüler.

Nevşehir’de geçtiğimiz gün düzenlenen Özel Sporcular Okullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular kente döndü. Başarılı sporcuları makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, hepsine tek tek hediyeler takdim etti. Genç Kızlar kategorisinde 100 metrede Türkiye birincisi Genç Kızlar Uzun Atlama kategorisinde Türkiye dördüncüsü olan Selin Uysal’a ilk olarak hediyeleri veren İl Müdürü Akyol başarılarının devamını diledi. Ardından Genç Kızlar kategorisinde 400 metrede Türkiye ikincisi olan Yağmur İşbilen, Genç Erkekler kategorisinde 400 metrede Türkiye dördüncüsü olan Sertan Çakmak, Genç Erkekler kategorisinde bin 500 metrede Türkiye birincisi olan İbrahim Tongur ile Yıldız Kızlar Otizm kategorisinde 300 metrede Türkiye dördüncüsü olan Betül Yıldırım’da hediyeleri takdim edildi.