2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Masa Tenisi müsabakaları şampiyonu Zeynep Tuncay oldu.

Nevşehir’de düzenlenen 2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Şampiyonası atletizm ve yüzme şampiyonalarının ardından masa tenisi müsabakalarının son finalinde şampiyonluğu göğüsleyen Zeynep Tuncay müsabakalar zarfında çok yorulduğunu ve sonucunda zafere ulaştığını söyledi. Özel Çocuk Zeynep Tuncay babası Bestami Tuncay se devletimizin bu tarz etkinliklere önem mersinden dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Öncelikle devletimize bu tarz etkinlikleri destekledikleri için ve böyle özel çocuklarımıza bu fırsatları tanıdıkları için çok teşekkür ederim. Zeynep küçük yaştan beri sporlarla uğraşıyor ve birçok alanda özel çocuk madalyaları ve başarı belgeleri var bugünde burada Zonguldak’ı temsil ederek 1 incilikle bu yarıştan çıktı çok mutluyum ve çok hüzünlüyüm ve şunu unutmayalım bu çocuklar bizim ve onlara her alanda şans vermek gerekiyor. Kendilerine şans verilince neler yapacaklarını hep birlikte görüyoruz."