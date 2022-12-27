Antalya’da düzenlenen ‘Gazi Hastanesi Otizm Farkındalık’ koşusundan madalya ile dönen özel sporcular Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i ziyaret etti.

Antalya’da düzenlenen ‘Gazi Hastanesi Otizm Farkındalık’ koşusundan madalya ile dönen özel sporcular Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i ziyaret etti.

Antalya’daki yarışmaya Kırgızistanlı antrenör Darika Adatovna Acar çalıştırıcılığında katılan özel sporcular Dalaman’dan Murat Muslu 1’inci, Ortaca’dan Mevlüt Olgun 2’inci ve Ramazan Can Arıcı 3’üncülük kupası aldılar.

Özel sporcular ve antrenör Darika Adatovna Acar Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i makamında ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerinde bulundular, hem de elde ettikleri başarıyı Başkan Uzundemir ile paylaştılar.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “İlçemizin Uluslararası ve Türkiye çapında duyurulmasına vesile olan hocamızı ve özel sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum ve başarılarının devamını dilerim” dedi.