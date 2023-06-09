2023 Özel Olimpiyatlar Berlin Dünya Yaz Oyunları 17-25 Haziran’da başlıyor. Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak olan Özel Olimpiyatlara 11 Türk sporcu katılacak. Berlin 2023 Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları öncesi Türk sporcuların katılımıyla Üsküdar’da basın toplantısı gerçekleştirildi.

17-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 Özel Olimpiyatlar Berlin Dünya Yaz Oyunları’na Türkiye’den 11 sporcu katılıyor. Karma basketbol, karma bocce, yüzme ve atletizm olmak üzere 4 farklı kategoride 11 sporcu mücadele edecek. Berlin 2023 Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları öncesi, Türk sporcuların katılımıyla Üsküdar’da Basın Toplantısı gerçekleştirildi.

“Hep beraber, Berlin Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları’na gidiyoruz”

Basın toplantısında konuşan Dilek Sabancı, “Türkiye’de büyük firmaların sponsorluk işlerini daha iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Babam öleli 19 yıl oldu ve o zamanlar bu kadar iyi değildi. Babam her zaman derdi, ‘kızım sabret, zamanla mutlaka gelecek herkes seni anlayacak. Sponsorluk nedir onları anlayacak.’ Hakikaten böyle oldu, her şeyin bir zamanı var. Avrupa’ya, Amerika’ya nazaran arkadan gelen bir ülkeyiz ancak hiç gelmemekten daha iyidir. Şimdi de hep beraber Berlin Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları’na gidiyoruz” dedi.