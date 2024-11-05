CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin satın alma gücünün 10 bin liraya düştüğünü belirterek, asgari ücretlinin kendi enflasyonunu giderecek zammın yüzde 80 olduğunu öne sürdü ve ekledi: "Biraz olsun nefes alacağı 30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım"ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, "30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım" çağrısı yaptı.

17 bin 2 lira olan asgari ücretin satın alma gücünün 10 bin liraya düştüğünü söyleyen Özel, "Temmuz'da zam yapmadılar, şimdi de başladılar 'Enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre vereceğiz.' Bunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Asgari ücretliye enflasyon farkını vermeyip, kendi hedeflerine göre verip, asgari ücretliyi 1 yıl daha ezmeye çalışıyorlar. Buradan açıkça bütün sendikalara, yeni yeni kendisine gelenlere, görevini hatırlayanlara, her ay açlık, yoksulluk rakamı açıklayanlara söylüyorum, biz büyük bir mücadele vereceğiz asgari ücret için. Asgari ücretlinin kendi enflasyonunu giderecek zam yüzde 80'dir, 35 bin liradır. Ama hiç değilse hak ettiği, beklediği ve biraz olsun nefes alacağı 30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım. 'Asgari ücrette kabul edilebilir son fiyat 30, 30 yoksa biz bu işte yokuz.' diyebiliyorsanız, biz bu parayı alırız. Bu mücadeleye davet ediyorum herkesi" diye konuştu.

Partimizin grup toplantısında konuşuyorum https://t.co/nzDfyQfcfk— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 5, 2024

"KAYYUM KARARLARI SİYASİ KUMPASLARDIR"

Konuşmasında CHP'li belediyelere yapılan görevlendirmeleri de değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirmeyi kahvaltı yaparken televizyondan öğrendiğini anlatarak, "Şöyle ekrana bakarken bir ses duydum, 'Siz gidemeden belediye başkanlığından aldılar.' Dedim ki, alamazlar. Gideceğim, bugün Ahmet Türk'ü ziyaret edeceğim. Mardin Belediye Başkanı'nın, o şehrin emininin kim olduğuna, Recep Tayyip Erdoğan'ın kumpasları değil, Mardin halkı karar vermiştir." dedi.

Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Diyorlar ki 'Bunlar terörle ilişkili. Paralar teröre gidiyor ve bu paraları bizim kayyum, o ile harcayacak, çok destekleyeceğiz ve bundan sonra bir daha bu partiler kazanmayacak.' diyen Özel, "Kendi seçmenlerini böyle ikna ediyorlar. Sonuç, Ahmet Türk, ilk kayyum atandığında yüzde 51'le gelmişti, ikinci kayyumdan sonra yüzde 56'yla geldi. Son seçimde yüzde 57. Ne atadığınız kayyum iyi hizmetle halkı ikna edebilmiş ne de yaptığınız itibar suikastı Ahmet Türk'ün toplumdaki algısını düşürebilmiş, onun demokratik zırhının içine işleyebilmiştir. Kayyum kararları siyasi kumpaslardır, bu milletin vicdanından dönmüştür, dönmeye de devam edecektir." diye konuştu.

Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına yönelik görevlendirmelere değinen Özel, "Eğer Esenyurt'a üzülüyorsan, Mardin'e de üzüleceksin. Mardin'e tepkiliysen, Esenyurt'a da tepki göstereceksin. O yüzden kayyum olmayacak bir iştir. Kayyum atandıktan sonra belediye meclisini kadükleştirmek, işlevsizleştirmek, zoru görünce onu da görevden çekmek, bütün belediye meclis üyelerine 'Sen de teröristsin.' demektir, hakarettir. Kayyum, hangi partinin olursa olsun, her demokratın karşı çıkması gereken bir meseledir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tip 1 diyabet hastası çocukların şeker ölçümlerinin yapıldığı cihazın Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmediğini belirterek, "İdillerin, Mehmetlerin parmakları hala delinmeye devam ediyor. Sayın Bakan, bu evlatlar sözünüzü tutmanızı bekliyor." dedi.