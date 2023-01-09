Zorlu kış şartlarında çalışmak zorunda kalan oto yıkamacılar, son zamanlarda gelen su zamlarından dolayı kazançlarının düşmesinden şikâyetçi.

Zorlu kış şartlarında çalışmak zorunda kalan oto yıkamacılar, son zamanlarda gelen su zamlarından dolayı kazançlarının düşmesinden şikâyetçi.

Eskişehir genelinde etkili olan soğuk havalar birçok işletme gibi, oto yıkama işletmelerini de olumsuz etkiliyor. İşleri gereği gün boyu su ile oldukça haşir neşir olan oto yıkamacılar, özellikle bu günlerde çalışırken güçlük çekiyor. Oto yıkamacılar, yaşadıkları zorlukların yanında emeklerinin karşılığını alamamaktan şikâyetçiler. Yaz kış fark etmeden çalışmak zorunda olan oto yıkamacılar, şebeke suyuna peş peşe gelen zamlara rağmen fiyatlarda artış yapmamak için direniyor. Oto yıkama ücretine en son Temmuz ayında zam yaptıklarını söyleyen işletmeci Fahri Toğrul, artan maliyetlerden dolayı zorlandıklarını dile getirdi.

“Kışın çalışması en zor olan mesleklerden birini yapıyoruz”

Oldukça zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen oto yıkamacı Fahri Toğrul, kış aylarında ellerinde çatlaklar ve soğuk yanıkları oluştuğunu belirtirken, “Bizim için soğuk şartlarda çalışmak zor oluyor. Islak havluyla suyla uğraşıyoruz, eldivenle çalışamıyoruz. Çıplak el ile çalıştığımız için ellerde çatlama, soğuk yanığı olabiliyor. Ayaklarımızda da soğuk yanığı olabiliyor. Kışın çalışması en zor olan mesleklerden birini yapıyoruz. Eskişehir’in soğuğunda çalışmak gayet zor oluyor. Hasta oluyoruz, hasta olmamak için direniyoruz” ifadelerini kullandı.

“O günden bu güne zam yapmamak için direniyoruz”

Ağır kış şartlarının yanında artan maliyetlerin de onları zorladığını anlatan Toğrul, yaklaşık 6 aydır oto yıkama ücretine zam yapmadıklarını dile getirdi. Şu anda 110 lira olan oto yıkama ücretine yüzde 20 civarı zam yapmayı düşündüklerini söyleyen Toğrul sözlerine şöyle devam etti:

“Hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü zaman suyun donmaması için gerek sistemimizin suyunu boşaltıyoruz gerekse devamlı çalışmasını sağlıyoruz. Bu bize elektrik, su gibi ekstra külfet getiriyor. Suyun donmaması için bunları yerine getirmek zorundayız. En son Temmuz ayında zam yaptık, o günden bu güne zam yapmamak için direniyoruz. Onun üstüne Ağustos ve Kasım ayında olmak üzere iki kere su zammı geldi. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz ama elimizi taşın altına koyduk, direnmeye çalışıyoruz. Otomobillerde iç dış yıkama şu anda 110 lira, aşağı yukarı 6 aydır aynı. İlerleyen zamanlarda şartları da düşünerek fiyatı ayarlayacağız. 110 liranın üstüne yüzde 20 civarı bir zam yapabiliriz”