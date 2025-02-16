Sivas TEKNOFİKİR Proje Yarışmasında başvuru süreci tamamlanırken, büyük finale kalan projeler açıklandı. Özel Sivas Teknokent Koleji, 4 farklı proje ile finale kalma başarısı gösterdi.

Sivas’ta genç girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için önemli bir platform sunan TEKNOFİKİR Proje yarışmasına bu yıl yoğun katılım sağlandı. Özel Sivas Teknokent Koleji öğrencileri, mühendislik ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle finale kalan 20 proje arasında yer aldı. Öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yarışmada, finale kalan projeler jüri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Dereceye giren projeler, düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

Okul yönetimi, elde edilen başarının öğrencilerin azmi ve öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştiğini belirterek, gelecekte de benzer projelerle başarılarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.