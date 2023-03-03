Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Eskişehir’deki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Eskişehir’deki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Kanunun Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya koyulmasının ardından Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Alaeddin Caddesi’ndeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmeye gelen vatandaşlar bina önünde büyük bir kalabalık oluşturdu. Yıllardır emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruklara rağmen sabırla ve mutlulukla sırasını bekledi. Bazı vatandaşlar ise kuyruğa girmemek için sabahın erken saatlerinden itibaren binanın önüne geldiğini söyledi. Sevinçle sırasını beklediği görülen vatandaşlar, depremden sonra EYT’yle ilgili kaygılandığını, ancak kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte son derece mutlu olduğunu ifade etti.

EYT’den faydalandığı için mutlu olduğunu ifade eden Hüseyin Kaya, “Kaç senedir beklemiştim, yaklaşık 6 sene bu kanunu beklemiştim. Çok mutluyuz, EYT sayesinde emekli olduk. Zaten çıkacağını biliyorduk, ama çok sevinçliyiz. 1992’den girişliyim, o kadar bekledim. Sıramız geldiği zaman gerekli işlemleri yapıp emekliliğimize kavuşacağız inşallah” dedi.

“Cumhurbaşkanımız sağ olsun verdiği sözü tuttu”

Depremden sonra EYT ile ilgili kaygıları olduğunu, ancak kanunun çıkmasıyla birlikte gerekli işlemleri yapmak için SGK binasına geldiğini anlatan Tolga Yılmaz, “Şu anda gayet mutluyuz, EYT olduk. Artık emekliyiz, inşallah bundan sonra önümüzü göreceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. EYT’yi aşağı yukarı 10 sene bekledim. Buraya geleli yarım saat oldu, ama 1 buçuk saat daha bekleriz gibi geliyor bana. Bekleyeceğiz ve hayırlısıyla emekli olacağız, herkese de hayırlı olsun. Haberi gece saatlerinde internetten ve televizyondan gördüm, sabah olunca da emeklilik için geldim. Hayırlısıyla emekli olacağım. Depremden sonra EYT olacak mı olmayacak mı diye kaygılandık, ama hayırlısıyla da kanun çıktı, Cumhurbaşkanımız sağ olsun verdiği sözü tuttu” ifadelerini kullandı.

“Depremden sonra EYT’yle ilgili kaygılandık”

EYT ile ilgili gerekli işlemleri yapmak için SGK binasının önünde sıra bekleyen Gülcan Vural Sarıkaya ise şunları söyledi:

“Emekli olduktan sonra aldığımız parayla çocuğumuzun eğitimini sağlayacağız, maaşımızı ona kullanacağız. Depremden sonra EYT’yle ilgili kaygılandık. Şu an mutluyuz, ama oradakiler için hüzünlüyüz. İnşallah oradakilerin aileleri de bu durumdan faydalanacaklar. Ne diyebiliriz, bir tarafımız buruk ama bir tarafımız da sevinçli.”

Kanundan faydalanan diğer vatandaşlara da ’Hayırlı olsun’ diyen Hüseyin Başaran, “Devletimiz elinden geleni ve artısını da yaptı. Yaklaşık 3 yıldır EYT’yi bekliyordum, sabah televizyondan haberi aldık ve geldik. Kanunu zaten bekliyorduk, memnun olduk. Ama yine de çalışacağız, devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. EYT’den faydalanan diğer vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.