Eskişehir’de 38 yıldır motosiklet tamiri yapan Fatih Yılmaz, havalarının ısınmasıyla birlikte kullanımı artan araçların sezon öncesi kontrollerinin yapılamasının yararlarına değinirken, bu bakımın göz ardı edilmesi durumunda yüksek maliyetli hasarlara neden olabileceği yönünde uyarı.

İlkbahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kış boyunca garajlarda bekletilen motosikletler yollara çıkmaya başladı. Genellikle 6 ay boyunca kullanılmayan motosikletler, sürüş öncesi dikkat edilmesi gereken bazı husus ve bakımlar hayati önem arz ediyor. Özellikle bakımları yapılmayan motosikletler başta sürücünün hayatını tehlikeye atarken, yüksek maliyetlere de neden olabiliyor. Yapılacak ufak birkaç rutin bakım motosikletin ömrünü uzatırken, yüksek maliyetli hasarlarında önüne geçebiliyor.

“Lastiklerine ve yürüyen aksamlarına bakım yaptırmalarını tavsiye ediyorum”

Eskişehir’de 38 yıldır motosiklet tamiri ve bakımı yapan Fatih Yılmaz, sezon öncesi ‘bakım’ uyarısı yaptı. Yağışlı geçen ilkbahar dönemi için lastiğin önemine değinen Yılmaz, “Bahar dönemindeyiz yağışların çok fazla olduğu bir ay. Motosiklet kullanıcısı olan arkadaşlara lastiklerine ve yürüyen aksamlarına bakım yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yağış anında lastikler suyu tam anlamıyla tahliye edemezlerse kayıp düşebilirler. Sıcaklılar daha tam anlamıyla artmadı. Lastikleri belli bir mesafe ısıtmak önemli bir konu. Eğer uzun yol gidilecek ise 10 kilometre lastiklerin yola ısınmasını sağlamak şarttır, bu ısınma sonrası motosikletlerini tam performans ile kullanabilirler. Her sezon başlangıcında, frenler, yürüyen aksamlar olan zincir, dişli, lastik, motor yağı, filtre, bujiler her yaz dönemine girişte olması gereken bakımlardır. Diğer araçlardan bizi ayıran özellik sadece iki tekerimiz var bizim” dedi.

“Bu maliyetler 10 bin hatta 20 bine kadar çıkabiliyor”

Bakımlar yapılmadığı takdirde motosikletlere kalıcı ve ağır hasarların oluşabileceğinin altını çizen Fatih Yılmaz, “Genel periyodik var bir de günlük hareket edeceği akşamların günlük bakımları var. Bin 500 liradan başlıyor bu maliyetler 10 bin hatta 20 bine kadar çıkabiliyor bu bakım maliyetleri. Bu motosiklet ve neye ihtiyaç duyduğu ile alakalı. Bakımlar yapılmaz ise düşmeden kaynaklı canlarına bile kalıcı zararlar gelebilir” diye konuşarak fiyat bilgisi verdi.