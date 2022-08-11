Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Yukarıçaybelen köyü halkı, yağan aşırı yağış sonrası yolların sel sularının altında kalması nedeniyle adeta mahsur kaldı. Köylüler, her yağmur yağdığında bu manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi ve kendi imkânları ile yolu açmaya çalıştılar.

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Yukarıçaybelen köyü halkı, yağan aşırı yağış sonrası yolların sel sularının altında kalması nedeniyle adeta mahsur kaldı. Köylüler, her yağmur yağdığında bu manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi ve kendi imkânları ile yolu açmaya çalıştılar.

Bayat ilçesine bağlı Yukarıçaybelen köyü Şamburun mahallesi aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Her yıl bu manzarayla karşılaştıklarını belirten köylüler, mahalleyi ana yola bağlayan tek yolun sel sularının altında kalması nedeniyle yolun çökerek kullanılmaz hale geldiğini belirttiler. Mahalle sakinlerinden Basri Çamlı, sel suları nedeniyle yolun çöktüğünü belirterek, “Yolumuz yapılmıştı önceden. Ama sel sularından dolayı yolumuz çöktü. Her yağmurda durum böyle. Okul servisi, yetkililer, diğer araçların hepsi buradan geçiyor. Tek yol burası, biz sıkıntı içerisindeyiz. Çok mağduruz, devletimiz görsün burayı biz yapılmasını istiyoruz. Kim, neden bakmıyor bu olayı anlamadık biz” diye konuştu.

Öte yandan köylüler selin getirdiği çamur ve toprak yığınlarını küreklerle temizlemeye çalıştı.