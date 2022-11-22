Afyonkarahisar’ın Derbent köyünde Selçuklu ve Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilen mezarlar köylü vatandaşlar tarafından koruma altına alındı.

Afyonkarahisar’ın Derbent köyünde Selçuklu ve Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilen mezarlar köylü vatandaşlar tarafından koruma altına alındı.

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Derbent köyünde gurbetçi bir vatandaşın asırlardır tarlasında bulunan ve zaman zaman defineciler tarafından tahrip edilen Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen mezarlar köylü vatandaşlarca koruma altına alındı. Gurbetçi bir vatandaş tarafından etrafına duvar çekilen ve yanı başına büyük bir çeşme yaptırılan Selçuklu ve Osmanlı’nın ilk döneminden günümüze kadar gelen mezarlarda Arapça yazılar ve figürler bulunuyor. Uzun yıllardır kimse tarafından fark edilmeyen ancak gurbetçi bir vatandaşın tarlasının içinde bulunan mezar taşları zamanla tahrip olurken, halen daha mezarların başlarında dikili taşlarla mezar görümünü andırmaya devam ediyor.

Ecdat mezarlarının bu denli tahrip olmasına gönlü razı gelmeyen gurbetçi Şaban Evlice 4 kilo metre uzaklıktan borularla getirttirdiği suyla hem bir çeşme yaptırdı hem de mezarlığın kenarına duvar ördürmeye başladı.

Uzmanlardan edinilen bilgiye göre bu bölgelerde Anadolu Selçuklu devletine bağlı obalar ile Osmanlı Devleti döneminden köylülerin yaşadığının tahmin edilmesi üzerine bu mezarların Selçuklu’nun son dönemi ile Osmanlı’nın ilk dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.