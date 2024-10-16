Merkez Bankası, Ağustos ayı sonu itibariyle "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu"nu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 11,2 milyar ABD doları artarak 175,4 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,6 milyar ABD doları artarak 163,6 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar ABD doları artarak 11,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,3 milyar ABD doları artışla 18,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 160 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 29 milyon ABD doları azalarak 1,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,0 milyar ABD doları artarak 12,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar ABD doları artışla 6,7 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 556 milyon ABD doları azalışla 1,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.