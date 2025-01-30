Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bir geri dönüşüm firması sahipsiz köpeklerin korunması ve barındırılması amacıyla kaymakamlığa 50 adet köpek kulübesi hibe etti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın sokak köpekleri ile ilgili verdiği talimat sonrası bir çok ilçede olduğu gibi Emirdağ Kaymakamlığı da harekete geçti. Konuyla ilgili çalıma başlatan kaymakamlığa ilk destek ise ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmadan geldi. Geri dönüşüm firması köpeklerin korunması ve barındırılması talimatına destek olmak amacıyla barınaklara dağıtılmak üzere kaymakamlığa 50 adet köpek kulübesi hibe etti.