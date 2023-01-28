Sorularını ve çözüm önerilerini tartışmak üzere İzmir’de toplanan özel sektör öğretmenleri, asgari ücrete uygulanan enflasyon artışının özel sektör öğretmenlerine "iyileştirme" olarak sunulmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Sorularını ve çözüm önerilerini tartışmak üzere İzmir’de toplanan özel sektör öğretmenleri, asgari ücrete uygulanan enflasyon artışının özel sektör öğretmenlerine "iyileştirme" olarak sunulmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Özel sektör öğretmenleri, mevcut sorularını ve çözüm önerilerini tartışmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar Kültür Park Gençlik Salonunda buluşma gerçekleştirdi. Ücret artışlarını, taban maaş taleplerini, takım sözleşmelerini gündemlerine alan özel kurum öğretmenleri, şimdiye kadar ulaştıkları kazanımları ve karşılaştıkları engelleri Öğretmen Sendikası avukatları ile birlikte değerlendirerek önümüzdeki dönemde izleyecekleri yolu ortaklaştırdı. Asgari ücrete uygulanan enflasyon artışının özel sektör öğretmenlerine "iyileştirme" olarak sunulmasının kabul edilebilir olmadığını belirten öğretmenler, söz konusu artışın sadece mevcut durumu korumak olduğunu belirterek iyileştirmenin ayrıca değerlendirilmesi ve talep edilmesi gerektiğini vurguladı. Artan sendika örgütlülüğü ve işyeri temsilciliklerinin sağlanması sayesinde işverenler ile takım sözleşmesi, ara zam talebi ve yeni dönem sözleşmeleri için masaya oturulabileceğinin ifade edildiği yoğun toplantıda, Öğretmen Sendikası temsilcilerinin uyarılarına rağmen sömestir tatilinde yasa dışı şekilde ders yapan okulların soruşturma taleplerinin takipçisi olunduğu kaydedildi.