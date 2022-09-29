Oğlunun 7 yıl önce Hakkâri’de şehit olduğu yere giden Afyonkarahisarlı şehit annesi Saliha Taşbaş, “Devletimize zeval vermesin Allah, devlet varsa biz de yani millet de var. Allah başka acı yaşatmasın, Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin” mesajı verdi.

Oğlunun 7 yıl önce Hakkâri’de şehit olduğu yere giden Afyonkarahisarlı şehit annesi Saliha Taşbaş, “Devletimize zeval vermesin Allah, devlet varsa biz de yani millet de var. Allah başka acı yaşatmasın, Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin” mesajı verdi.

28 Ekim 2015’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından Hakkâri Çukurca’da operasyon bölgesine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş şehit düştü. Şehit Taşbaş’ın annesi Saliha Taşbaş, 7 yıl önce oğlunun şehadet tarihinde şehit olduğu Hakkâri Çukurca’ya, olayın gerçekleştiği yere gitti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit annesi Taşbaş adına bir mektup yazdıktan sonra ziyaretin gerçekleştiğini ifade ederek, “Saliha annemiz uzun zamandır oğlunun şehit olduğu yeri görmek istediğini, gitmek istediğini bana söylüyordu. İlk başta acıları tazelenir, üzülür düşüncesi ile müracaatı geciktirdim. Sonra ısrar ile gitmek istediğini söyleyince direk Jandarma Genel Komutanımız Org. Arif Çetin’e annemizin adına bir mektup yazdım. Komutanımız hemen talimatlarını verdi. Şehidimizin şehit olduğu tarihte bölgenin güvenliği alınarak gidip gelmesi için tüm hazırlıklar yapıldı. Jandarma tarafından uçak bileti alındı. Afyon İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel araç ile hava alanına götürüldü. Hakkâri’de komutanlarımız karşıladı ve güvenlik önlemleri içinde annemiz patlamanın olduğu yeri ziyaret etti” dedi.

“Sağ olsunlar Türk bayrağı verdiler ve beni çok mutlu ettiler”

Gerçekleşen ziyaretin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan şehit annesi Taşbaş, emeği geçen herkese teşekkür etti. Taşbaş, “Allah devletimizi, polisimize, askerimize zeval vermesin. Allah hiçbirinin tırnağına taş değdirmesin. Komutanlarımızın desteği ile tereddütsüz gittim ve geldim. Çok iyi oldu, oraları gördüm. Teşekkür ederim hepsine Hakkâri, Çukurca, Van ve Afyonkarahisar’daki komutanlara. Komutanlar hediye getirdiler, sağ olsunlar Türk bayrağı verdiler ve beni çok mutlu ettiler. Beni oğlumun şehit olduğu yere götürdüler, gezdirdiler hiçbir tereddüt olmadan. Devletimize zeval vermesin Allah, devlet varsa biz de yani millet de var. Allah başka acı yaşatmasın, Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin” diye konuştu.

Öte yandan, anne Taşbaş’ın, oğlunun şehit olduğu yere helikopter ile gidip geldiği ve helikopterde de pilotlar ile çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.