DENİZLİ (İHA) – Denizlili bedensel engelli şair Gökhan Sağıt, ikinci şiir kitabı olan ‘Mucize Dizeler’ için Kale ilçesinde düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde yaşayan 35 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Gökhan Sağıt’ın 52 şiirinin yer aldığı ikinci kitabı ‘Mucize Dizeler’ in basımı tamamlandı. Engellerin hayallerine engel olamadığı Gökhan Sağıt’ın 6 ayda yazdığı 52 şiirin yer aldığı ikinci şiir kitabından bin adet basıldı. Kale’de düzenlenen imza gününde Yazar Gökhan Sağıt, okurlarıyla buluştu. 2 yaşından bu yana tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden yüzde 89 bedensel engelli Gökhan Sağıt, yazdığı şiirler ve hazırladığı ikinci şiir kitabıyla ilgili olarak okurlarına bilgi verdi.

Gökhan Sağıt’ın imza gününe katılan Abdullah Bahçe, “Gökhan kardeşimizin yaşama sevinci, asla bitmeyen enerjisi bizlere örnek oluyor. Onun kitaba ve şiire karşı olan ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. İkinci şiir kitabındaki şiirlerde gerçekten çok güzel. Bu şiirlerin imza gününde okuyucularla buluşmasında bizde destek verdik. Çok mutluyuz” dedi.

Bedensel engelli Gökhan Sağıt’ın ilk kitabı ‘Bir Engellinin Yüreğinden Şiirler’ kitabı 2022 yılında bin 750 adet bastırarak okuyucularla buluşmuştu.