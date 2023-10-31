Eskişehir’de bulunan bir köyde bahçecilikle uğraşan Rıza Demiralay, boş vakitlerinde ünlü şairlerin eserlerini okuyor ve kendi şiir çalışmalarını sürdürüyor.

Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Yenisofca Köyü’nde meyve-sebze üretimi yapan ve ata tohumuyla uğraşan Rıza Demiralay, işten geriye kalan vaktini şiir yazmaya ayırıyor. Yaklaşık 5 yıldan beri şiir yazmayı hobi edinen Demiralay, akşam saatlerinde ünlü şairlerin eserlerini okuyarak kendini geliştirmeye çabalıyor. Çayıyla birlikte bahçesindeki bankta otururken doğayla iç içe olarak şiir yazmanın kendisine ilham verdiğinden de bahseden Demiralay, tüm çalışmalarını bir defterde topluyor ve sosyal medya hesabından paylaşıyor.

“Yaşantımı, özlemlerimi, hasretlerimi ve duygularımı yazıya döküyorum”

Yaklaşık 5 senedir en büyük hobisi şiir yazmak olan 58 yaşındaki Rıza Demiralay, bahçecilikle uğraştığı için özellikle kış aylarında bol bol okumaya ve yazmaya vaktinin olduğunu söyledi. Şiir yazmayı ve doğayla iç içe olmayı çok sevdiğini ifade eden Demiralay, “Geceleri şiir yazmak için bol bol vaktim oluyor. Şiir aslında bir nevi kendimi anlatmamı sağlıyor. Yaşantımı, özlemlerimi, hasretlerimi ve duygularımı yazıya döküyorum. Bazen kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi imkansızdır ama o şiirde onu imkanlı hale getiriyoruz. Önce bir defterde karalama şeklinde başlıyorum, netleştirdiğimde zaman ve tarih atarak sosyal medyada paylaşıyorum. Bunları ileride tasdikletip, çocuklara ve torunlara bir miras bırakmayı düşünüyorum. En büyük hobilerimden birisi şiir yazmak. Bazen bir çiçekten, bir böcekten, kediden ya da ağacın yapraklarından çıkan sesten ilham alıyorsun. Biraz da içine renklilik kattığınızda ortaya kurduğunuz hayalleri yaşatacak çok güzel bir şiir çıkıyor. 5 yıldır şiir yazıyorum. Başladığımdan beri de bu çalışmalarımı sosyal medyada halkla paylaşırım” dedi.